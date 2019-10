Iohannis: Modul păgubos de a legifera are efecte în învățământul superior

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că modul păgubos de a legifera al decidenţilor politici în domeniul educației are efecte în special în învăţământul superior.



"Aici, în Sibiu, s-a construit în jurul universităţii un ecosistem funcţional din care fac parte actori din mediul economic, din societatea civilă şi din administraţie. Este un caz fericit unde politicul are parte de o provocare aparent simplă, aceea de a nu strica acest echilibru. Extrapolând, decidenţii politici de la centru nu prea au reuşit să facă faţă provocării de a se abţine în a da legi care mai mult strică decât ajută. Când am demarat consultările pentru proiectul "România educată" a devenit evident că una dintre problemele fundamentale ale sistemului nostru de învăţământ este producţia de legi incoerente pe bandă rulantă. Efectele acestui mod păgubos de a legifera se văd în special în învăţământul superior, acolo unde autonomia este un pilon central în creşterea calităţii atât în educaţie, cât şi în cercetare. De exemplu, universităţile nu pot în multe cazuri să cheltuie banii pe care îi obţin ca urmare a includerii fondurilor de care ar trebui să dispună în procedura de calcul a deficitului naţional.", a afirmat şeful statului, la ceremonia aniversării a 50 de ani de învăţământ superior la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.



El a atras atenţia că problemele demografice şi sociale au fost în bună parte ignorate. Şeful statului a subliniat că educaţia şi cercetarea sunt indispensabile în economia bazată pe cunoaştere, singura variantă care poate permite reducerea decalajelor pe care România încă le are în raport cu UE.

AGERPRES