Iohannis: Motivul pentru care România nu a reuşit încă de tot să scape de comunism se numeşte PSD

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică, la Gala "Femeile liberale premiază excelenţa", realizată de Organizaţia Femeilor Liberale şi PNL Sibiu, că motivul pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult şi nu a reuşit de tot să scape de comunism "se numeşte PSD".



În discursul ţinut în faţa femeilor liberale, Iohannis a vorbit despre cum ar arăta România normală, făcând referire la administraţie, şcoli, spitale, dar şi la independenţa sistemului de justiţie.



"România normală este România în care legea este lege pentru toţi. România este ţara în care hoţii stau în puşcărie, nu la butoanele politice. România normală este ţara în care politicienii încurajează independenţa sistemului judiciar şi independenţa judecătorului, nu încearcă să pună acest sistem sub control politic. România normală este acea Românie în care politicienii doresc să ocupe funcţii pentru a rezolva problemele societăţii, nu pentru a-şi rezolva problemele, multe dintre ele penale", a spus preşedintele.



Klaus Iohannis a susţinut că România nu a reuşit încă să scape de comunişti, la 30 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, dând vina pe PSD.



"Pare aşa de simplu, dar oare dacă este aşa de simplu, de ce nu am reuşit în cei 30 de ani scurşi de la Revoluţia din decembrie '89 să ajungem şi noi în România la normalitate? Ce ne împiedică, ce ne ţine, ce ne încurcă? Cine ne încurcă de 30 de ani? De ce după 30 de ani, de când oficial spunem că am scăpat de comunism, nu avem toţi impresia că am scăpat şi de comunişti. În această seară frumoasă, plină de optimism, nu vreau să vorbesc aproape deloc despre ce ne-a ţinut şi cine ne-a ţinut, dar nu pot să nu spun. Motivul pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine, în ultimii 30 de ani, România a încercat, dar motivul pentru care România nu a reuşit încă de tot să scape de comunism, acest motiv se numeşte PSD. De asta suntem în război politic, fiindcă noi - eu, voi, cu PNL şi împreună cu celelalte partide din Opoziţie - suntem de partea românilor şi ducem această luptă pentru normalitate. Dorim românilor o ţară normală şi pentru asta este absolută nevoie de voi", le-a mai spus Iohannis femeilor liberale. AGERPRES