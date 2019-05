Iohannis: Ne aşteaptă alegeri grele; PNL e pregătit să câştige

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la evenimentul de aniversare a 144 de ani de la înfiinţarea PNL, context în care le-a transmis liberalilor că vin alegeri "grele", dar sunt pregătiţi să câştige scrutinele şi din acest an şi de anul viitor.



"Ne aşteaptă alegeri grele şi acestea de duminică nu sunt singurele. Urmează o serie de alegeri extrem de importante pentru România: europarlamentarele şi referendumul care vor da românilor posibilitatea să voteze pentru România europeană, prosperă şi sigură, pentru România noastră, aşa cum ne-o dorim cu toţii. Urmează prezidenţialele, alegerile locale şi alegerile parlamentare. După părerea mea, PNL în anul 2019 şi, cu siguranţă, în anul 2020 este pregătit să câştige aceste alegeri şi vă doresc mult succes. România are nevoie de o guvernare responsabilă, care vine pentru România şi pentru români, o guvernare cu oameni dedicaţi României, cu oameni dedicaţi viitorului european al României. O astfel de guvernare poate să vină de la PNL şi asta vă doresc pentru viitorul apropiat şi, dacă se poate, chiar mai îndelungat", a afirmat Iohannis, la evenimentul care a avut loc la sediul central al PNL.



El a amintit că ultima oară când a participat la ziua PNL a fost în 2015, la scurt timp după ce a preluat mandatul de preşedinte al României.



"De atunci s-au scurs câţiva ani cu evenimente politice mai bune pentru PNL şi mai puţin bune, ani complicaţi, însă în toţi aceşti ani PNL a fost un sprijin de nădejde pentru mine, preşedintele României, şi pentru politica pe care am dus-o pentru români şi pentru România. Mulţumesc PNL pentru acest sprijin", a spus şeful statului.



Preşedintele Iohannis a afirmat că, în prezent, PNL este un partid "puternic" şi "unit".



"A rezultat actualul PNL, un partid cu o vocaţie europeană, un partid cu vocaţia guvernării în România. Este extrem de important să constatăm că PNL în forma creată în vara lui 2014 s-a maturizat. Faliile inerente unei astfel de fuziuni au dispărut. PNL este astăzi un partid viu, puternic, unit", a susţinut el.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că duminică este o zi "crucială" pentru România.



"Data de 26 mai este marcată de două evenimente fundamentale pentru evoluţia ulterioară a societăţii româneşti. Este vorba de referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis, referendum prin care preşedintele oferă cetăţenilor puterea de a spune nu hoţiei, posibilitatea de a pune bazele construcţiei unei societăţi bazate pe cinste, corectitudine, respectarea legii şi toleranţă zero faţă de corupţie. De asemenea, pe 26 mai sunt alegerile pentru PE, alegeri fundamentale de care depinde calitatea reprezentării României la nivel european. În funcţie de votul cetăţenilor, România va fi mai slab sau mai bine reprezentată", a spus Orban.



El i-a îndemnat pe români să voteze la alegerile de duminică.

