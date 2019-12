Iohannis: PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parţial

Preşedintele Klaus Iohannis, prezent luni la reuniunea Biroului Politic Naţional şi a grupurilor parlamentare PNL, a declarat că PSD a fost înlăturat de la putere doar parţial şi că îşi doreşte ca la finalul anului 2020 social-democraţii să nu se mai afle la conducerea instituţiilor statului.



În debutul şedinţei, preşedintele le-a mulţumit liberalilor pentru implicarea în campania electorală, apreciind că rezultatul a fost o "foarte mare" reuşită.



"Pentru adversarii noştri însă, pentru PSD, este cea mai gravă înfrângere din ultimii 30 de ani. Şi cred că e bine să vedem lucrurile aşa cum sunt ele. Adversarul nostru în toate campaniile din ultima vreme - şi la europarlamentare, şi la referendum, şi la prezidenţiale - a fost PSD. Un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an. Dar cred că este bine să vă spun că PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parţial. PSD - şi aici mă adresez parlamentarilor - ştiţi foarte bine că are un număr imens de parlamentari, are un număr foarte mare de primari, de preşedinţi de consilii judeţene şi, ca atare, ne bucurăm de această victorie, dar autosuficienţa după această victorie ar fi cea mai mare greşeală pentru PNL", a spus preşedintele, în cadrul şedinţei desfăşurate la biroul grupului parlamentar al PNL.



El a apreciat că noul Guvern "face o treabă foarte bună", dar a menţionat că urmează un nou scrutin şi că se aşteaptă din partea PNL "la o implicare totală", astfel încât la finele anului reprezentanţii PSD să nu se mai afle la conducerea instituţiilor statului.



"Avem în continuare alegeri şi aştept de la PNL şi de la noul Guvern Ludovic Orban, care face o treabă foarte bună deja, mă aştept la o implicare totală, în aşa fel încât la sfârşitul anului 2020 să putem să oferim românilor ceea ce îşi doresc: o Românie fără PSD. Ca să fiu bine înţeles: o Românie fără PSD în conducerea statului, în conducerile entităţilor politice. Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât îi este locul, dar în conducerea instituţiilor statului nu mai este locul PSD şi această chestiune vreau să fie foarte bine înţeleasă. Am spus-o de multe ori în campanie şi o repet: PSD a inhibat dezvoltarea României în ultimii 30 de ani şi românii au dovedit pe parcursul acestui an - începând cu europarlamentare, referendum şi alegeri prezidenţiale - că îşi doresc conducerea României fără PSD", a arătat Iohannis.



Preşedintele a adăugat că în timpul campaniei electorale a fost în aproximativ 30 de judeţe, unde s-a întâlnit cu peste 100.000 de români, care i-au transmis un mesaj anti-PSD.



"Concluzia finală a fost: 'Domnule preşedinte, vă rugăm să ne scăpaţi de PSD'. Poate suna puţin dur, dar aceasta a fost concluzia şi cu această concluzie am câştigat alegerile prezidenţiale. În consecinţă, să nu aşteptaţi de la mine o schimbare de atitudine în această privinţă. Însă, sigur, preşedintele României trebuie să fie deasupra politicilor partidelor. Dar asta nu înseamnă în niciun caz că preşedintele este în afara vieţii politice româneşti. Este o interpretare pe care n-aş accepta-o şi această prezenţă a mea aici arată că lucrurile se pot trata într-un fel foarte potrivit, constituţional, fără a ignora, evident, solicitările românilor", a adăugat Iohannis.



Preşedintele le-a mai spus liberalilor că aşteaptă de la ei puncte de vedere privind campania, dar şi subiecte de actualitate.



"Aştept să îmi spuneţi cum aţi perceput această campanie. Dacă doriţi să îmi spuneţi cum percepeţi situaţi actuală, fiindcă avem foarte multe solicitări de la români, de la societatea civilă, de la partenerii politici ai PNL. Se discută în spaţiul public despre legile Justiţiei, despre alegerea primarilor în două tururi, despre recursul compensatoriu, despre bugetul pentru anul viitor şi toate aceste lucruri trebuie rezolvate de dvs, sprijinind Guvernul Ludovic Orban, care este dornic să rezolve toate aceste chestiuni", a mai precizat el.



În debutul şedinţei, prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat ordinea de zi pe care figurează: analiza alegerilor prezidenţiale, pregătirea alegerilor locale şi agenda guvernamentală.

