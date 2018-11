Iohannis se apără atacându-l pe Dragnea: „Este fake news”

"Asta se intampla daca un infractor ajunge in varful statului iar acest infractor, Liviu Dragnea, care s-a cocotat in varful partidului si al statului progreseaza, din pacate nu in domeniul calitatii, al statului de drept, ci in domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astazi se numeste fake news,minciuni pesediste. Nu pot sa nu mentionez valizele si constat cu tristete ca si in acest domeniu politica romaneasca s-a schimbat. Am avut Caragiale mai demult cu O scrisoare pierdută, apoi acea faza ciudata cu biletelul roz pierdut si regasi. Am ajuns la faza cu valize. Asa se intampla când un infractor ajunge in varful staului", a spus Klaus Iohannis.