Iohannis stă cu mâna întinsă la adversarii politici pentru încă o lună de stare de alertă

Puterea dorește prelungirea stării de alertă până la jumătatea lunii iulie, în ciuda faptului că, zilele trecute, partidele din Opoziție, care controlează, în prezent, majoritatea parlamentară, au decis să nu mai aprobe o asemenea măsură. Klaus Iohannis a avut, ieri, la Palatul Cotroceni, o ședință prelungită cu membrii Executivului, la finalul căreia a făcut anunțul. Anume, că restricțiile trebuie să continuie, dar cu o serie de relaxări, începând cu 15 iunie. Șeful statului susține că dacă în perioada care a trecut aceste restricții nu ar fi fost impuse, în Europa ar fi avut loc milioane de decese. Asta, în ciuda faptului că, la nivel mondial, cifra deceselor cauzate de coronavirus nu depășește o jumătate de milion.

„Mă adresez parlamentarilor, Parlamentului, care trebuie să ia în dezbatere această prelungire a stării de alertă. Stimați parlamentari, fiți responsabili! Gândiți-vă că virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dar dacă sprijiniți Guvernul, atunci putem să controlăm eficient - și am dovedit-o, putem să controlăm eficient această răspândire a epidemiei”. A declarat, ieri, președintele Klaus Iohannis, după ce a anunțat că autoritățile intenționează să ceară prelungirea stării de alertă, începând cu 15 iunie.



Președintele a adăugat că „un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra ne spune că fără aceste măsuri, în lume, mai ales în Europa, am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus noi, în România, din timp aceste măsuri ne-a făcut să controlăm răspândirea epidemiei cât de mult s-a putut controla. Stimați parlamentari, nu puneți sub semnul întrebării acum, la final, aceste măsuri care s-au dovedit a fi corecte”.

Anunțuri bizare de la Cotroceni

În opinia președintelui, Guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a acestei epidemii. Starea de alertă dorită a fi prelungită conține, în viziunea prezidențială, și o serie de relaxări. „După 15 iunie, se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private – atenție, nu publice, private – cu număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane, dacă evenimentele sunt în interior și 50 de persoane, dacă evenimentele private vor avea loc în exterior”, mai precizează Iohannis. Acesta mai spune că în perioada vacanței școlare „va fi posibilă – nu obligatorie, dar va fi posibilă – după 15 iunie redeschiderea after-school-urilor, a grădinițelor și creșelor private”. Nu și de stat.

Problema vacanțelor în străinătate, în eventualitatea în care starea de alertă va fi aprobată de Parlament, a fost și ea ridicată. Este posibil ca, dacă vacanțele se petrec în Bulgaria sau Grecia, la revenire, românii să nu fie nevoiți să intre timp de 14 zile în carantină. Însă la acest capitol nu se încadrează Italia, Spania, Franța, Belgia, Suedia, Olanda.

Legea „COVID”, la CCR

Conform prevederilor Legii nr. 55/2020, starea de alertă se declară de către Guvernul României, prin Hotărâre și, dacă ea se instituie la nivel național sau pentru mai bine de jumătate din teritoriu, este nevoie de aprobarea celor două Camere ale Parlamentului. Durata stării de alertă, inclusiv prelungirea ei, nu poate depăși 30 de zile. Reamintim faptul că pe rolul Curții Constituționale, la acest moment, există o sesizare a Avocatului Poporului cu privire la neconstituționalitatea acestei legi, în sensul că ea cenzurează acte administrative ale Guvernului. Dacă legea va fi declarată neconstituțională de către CCR, starea de alertă ar putea fi instituită doar în baza OUG 21/2004, care însă nu poate aduce, prin măsurile vizate, îngrădirea asupra unor drepturi și libertăți constituționale.