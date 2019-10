Iohannis: Statul român are multe de învăţat din experienţa acumulată de românii care trăiesc peste hotare

Statul român are multe de învăţat din experienţa deja acumulată de către românii care trăiesc peste hotare, afirmă preşedintele Klaus Iohannis într-un mesaj transmis, sâmbătă, cu ocazia celei de-a XI-a ediţii a Conferinţei Anuale a Global Romanian Society of Young Professionals (GRASP).



Evenimentul a avut loc în Spania, la Barcelona, iar mesajul a fost prezentat de către consilierul de stat Sandra Pralong.



"În continuare statul român are multe de învăţat din experienţa deja acumulată de către românii care trăiesc peste hotare, dar şi din politicile publice ale altor ţări care s-au confruntat în timp cu fenomenul migraţiei şi care au ştiut să fructifice prezenţa unei Diaspore însemnate pentru dezvoltarea ţării de origine", a transmis şeful statului.



El a apreciat intenţia participanţilor de a realiza un raport bazat pe discuţiile Conferinţei şi pe expertiza specialiştilor.



"Nădăjduiesc că, în curând, un Guvern mai înţelept decât cel pe care l-am avut în ultimii ani va şti să mobilizeze cu adevărat energiile Diasporei în folosul modernizării României", a subliniat şeful statului.

AGERPRES