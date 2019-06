Iohannis: Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României trebuie să fie o persoană onestă

DIANA OROS

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României trebuie să fie o "persoană onestă, corectă, capabilă să negocieze şi să discute" aceste parteneriate.



"Acela pe care l-am respins nu trebuie să fie profilul. Trebuie să fie o persoană onestă, corectă, capabilă să negocieze şi să discute parteneriate strategice. Este foarte clar. (...) Problema sau mingea este acum în curtea PSD, aştept propunerea", a spus Iohannis, întrebat care ar trebui să fie profilul vicepremierului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, după ce a respins nominalizarea lui Titus Corlăţean.



El a precizat că discuţia cu premierul Viorica Dăncilă care a avut loc după consultările de la Cotroceni a vizat propunerile de la ministerele Justiţiei, Românilor de Pretutindeni şi Fondurilor Europene.



"Am vorbit despre aceste trei ministere. Lucrurile, între timp, sunt rezolvate, după cum aţi putut să observaţi. În final, interesul meu este să funcţioneze Guvernul, că nu funcţionează cum trebuie este problema lor, dar cel puţin în această etapă nu am vrut să creez eu un blocaj, care pe urmă ar fi folosit de PSD-işti ca şi explicaţie pentru incapacitatea lor de a guverna rezonabil", a afirmat Iohannis.



Şeful statului a susţinut că este interesat ca PSD "să-şi schimbe comportamentul".



"Este treaba lor cine va fi preşedinte (al PSD - n.r.), pe mine mă interesează să-şi schimbe comportamentul, fiindcă acest comportament la care au revenit imediat după alegeri este toxic şi nu poate să satisfacă voinţa românilor", a declarat el.



Potrivit preşedintelui, Opoziţia trebuie să încerce să formeze o nouă majoritate.



"Este foarte bine dacă Opoziţia reuşeşte să construiască o majoritate. Opoziţia trebuie să încerce, însă trebuie să înţelegem că raportul de forţe în Parlament încă nu s-a schimbat, pentru asta mai avem alegeri şi sper că românii înţeleg că avem patru rânduri de alegeri, am terminat cu europarlamentarele şi cu referendumul, urmează prezidenţialele, localele şi apoi alegerile parlamentare şi acelea vor aduce un cu totul şi cu totul alt echilibru, cred eu, în Parlamentul României şi atunci se va putea construi o majoritate care chiar lucrează pentru români şi pentru România", a spus Iohannis.

AGERPRES