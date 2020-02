Ionuţ Vulpescu, mesaj DUR pentru conducerea PSD: Partidul, recunoaștem sau nu, e în criză

DIANA OROS

Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii, a avertizat conducerea PSD. Parlamentarul consideră că partidul continuă să piardă electorat.

„O criză e un indicator de demnitate: îți arată unde ești, cât ai pierdut, dacă ai puterea de a recunoaște erorile comise și care sunt șansele de a le repara. PSD, recunoaștem sau nu, e în criză. Dubla pierdere – cursa prezidențialelor și a europarlamentarelor – alături de ieșirea de la guvernare, constituie proba fundamentală nu a oricăror greșeli, ci a greșelilor repetate. Greșeli sistematice, care impun urgent o revizuire drastică a construcției instituționale a partidului, a raporturilor dintre aceste instituții și partid, în ansamblul său.

Ca să avem demnitatea de a cere din nou votul electoratului, trebuie să demonstrăm că s-a schimbat ceva. Să le dăm un discurs despre reformă nu e suficient. De fapt, e nimic. Oamenii așteaptă rezultatele unor acțiuni de reformare. Reforma înseamnă oameni, idei și acțiuni, dincolo de o revizuire a mentalităților cu care am ambalat o ideologie față de care am rămas tot mai departe. Reforma nu se poate rezuma doar la schimbarea unor lideri, trebuie să schimbăm felul în care ne adresăm cetățenilor, plecând de la realitățile societății românești actuale.

Raportul de față este un exercițiu de sinceritate în primul rând cu mine însumi, dincolo de orice datorie morală sau profesională. E un risc asumat. Însă doar așa partidul va rămâne viu. Documentul de față prezintă echidistant ceea ce s-a făcut bine în plan economic, social și politic, de către PSD, în ultimii ani, dar mai ales ce s-a făcut rău.

Am obținut, în urma acestei analize, 40 de probleme care au împiedicat să se vadă binele de atâta rău. Sunt 40 de motive pentru care electoratul și-a retras votul de încredere față de noi. În același timp, soluțiile oferite în finalul acestei analize, odată aplicate, au capacitatea de a ne reconfirma ca reprezentant al stângii românești. În esență, PSD are nevoie de reforma structurii ideologice, reluarea procesului de democratizare a partidului, revitalizarea TSD pentru a deveni un for politic atractiv pentru tânăra generație, respectiv de organizarea alegerilor libere și corecte pentru funcțiile de conducere din organizațiile locale.

Timp de 30 de ani, stânga românească a contat pe noi. Seduși de gloria rădăcinilor noastre, nu mai știm cum e să privim în viitor. Reforma pleacă de la această schimbare a modului de a privi. Privind exclusiv înapoi, mai ales fără a înțelege mai nimic din modelele pe care le-am avut și din istoria partidului nostru, vom rămâne înapoia timpurilor noastre. Prin contra-selecție, am pierdut îndemânarea de a produce lideri politici și de a forma oameni politici care să asigure generații sănătoase ale social-democrației.

E adevărat, PNL a trimis guverne slabe, a căror înnoire ridicolă merge în contradicția democrației. Dar nu e suficient să criticam PNL. Pentru a pune ceva nou și funcțional în loc, trebuie să ne facem autocritica, să fim mai buni decât cei pe care îi criticăm. Altminteri ne arătăm cu degetul unii pe alții, în timp ce ne schimbăm scaunele între noi. Raportul meu a fost scris având toate aceste lucruri în vedere. E felul meu de a vă transmite că „reforma”, cuvântul hiperabuzat al societății, se aplică în PSD, iată, ca un proiect politic: 40 de probleme și 4 axe de soluții pentru reformare, pentru un partid care va avea capacitatea să ofere un proiect de țară.”