Iordache despre referendum: O temă parazită, care nu are legătură cu campania electorală

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că organizarea unui referendum naţional pe 26 mai în acelaşi timp cu alegerile europarlamentare este temă "parazită", care nu are legătură cu campania electorală, iar social-democraţi aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să "termine de gândit" şi să formuleze o întrebare.



"Preşedintele, ca de obicei, gândeşte încet şi greu. Se gândeşte de vreun an, se gândeşte şi tot încearcă şi tot caută soluţii, aşteptăm să termine de gândit şi să vedem ce decizie ia şi aşteptăm întrebarea. Până termină de gândit, poate trece mandatul. E o temă parazită, o temă care nu are legătură cu campania, noi vom vorbi despre Europa, despre România despre ce vor face europarlamentarii români şi cum trebuie să susţină România. Preşedintele e în campanie şi susţine PNL, din ce văd eu în ultima perioadă. Pentru că PNL nu poate să îşi susţină propria campanie, a ieşit preşedintele să le facă campanie", a declarat Iordache, la Parlament.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este ''aproape hotărât'' să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. AGERPRES