Iubire cu de-a sila între USR și PLUS

Partidul condus de Dan Barna, candidat deja pentru alegerile prezidențiale, a adoptat, la sfârșitul săptămâni trecute, un protocol de alianță electorală pentru campania electorală prezidențială. Nu una politică, așa cum se așteptau cei din PLUS, ceea ce ar fi condus, automat, la un tandem Barna, la Cotroceni și Cioloș, la Palatul Victoria, în cazul unui succes în turul al doilea. Există și un protocol de alianță politică cu PLUS, dar care are o serie de amendamente ce urmează să fie discutate cu PLUS. Efectul – demararea strângerii de semnături pentru candidatura lui Dan Barna, anunțată să înceapă ieri, a fost amânată.

Reprezentanții Alianței 2020 USR-PLUS trebuiau ca, ieri, începând cu ora 11.00 să demareze campania pentru strângerea de semnături în vederea depunerii, de către Dan Barna, a candidaturii pentru alegerile prezidențiale. Evenimentul a fost amânat însă pentru o dată neprecizată, din cauza unor tensiuni între cele două partide, tensiuni pe care liderii încearcă să așeze capacul. Concret, se așteaptă negocieri la sânge pe tema protocolului de colaborare al Alianței, în perspectiva celor trei scrutinuri electorale. Asta, după ce USR-PLUS au adoptat, sâmbătă seară, Protocolul de alianță politică, dar nu pentru toate aceste trei rânduri de alegeri.

USR a adoptat un protocol de alianță electorală cu PLUS pentru alegerile prezidențiale. Iar pentru alegerile locale și parlamentare, care vor avea loc în vara, respectiv toamna anului viitor, a fost adoptat un proiect de alianță politică, dar cu amendamente. Nu se cunoaște încă natura acestor amendamente, deoarece liderul USR precizează că acestea vor fi comunicate liderilor PLUS. Cer este că Dan Barna și aproximativ 50% dintre membrii USR ar fi preferat încheierea unui Protocol de alianță electorală, în timp ce doar 48% dintre membrii partidului ar fi vrut o alianță politică. Iar 2% s-au abținut de la vot.

USR n-are nicio obligație postelectorală față de Cioloș

Care este diferența dintre o alianță politică și una electorală? Alianța electorală funcționează până la închiderea urnelor, iar a doua zi după alegeri ea nu mai există. Pe când alianța politică își produce efectele juridice și după consumarea scrutinului electoral.

În cazul de față, dacă între USR și PLUS nu există o alianță politică pentru alegerile prezidențiale, înseamnă că în cazul în care Dan Barna va fi ales președinte, Dacian Cioloș nu este obligatoriu să ajungă prim-ministru, așa cum au lăsat, pe surse, membrii celor două partide să se înțeleagă că se va întâmpla. Teoretic, un succes al lui Dan Barna în alegerile prezidențiale ar trebui să conducă la impunerea de către acesta a unui nou guvern, chiar dacă ne-am afla cu un an înaintea alegerilor parlamentare la termen.

Însă acest lucru nu s-ar putea concretiza decât dacă ar exista și alianță politică, înregistrată la tribunal, care să specific acest lucru în documente. Alianța politică, avută în vedere doar pentru alegerile locale și parlamentare denotă faptul că USR își ia anumite măsuri de precauție, mai ales că diferențele rezultate din cercetările sociologice dintre partidul lui Dan Barna și cel condus de Dacian Cioloș sunt semnificative, precizează surse politice. Rămâne de văzut dacă alianța cu PLUS va funcționa și în situația în care Dan Barna va pierde alegerile prezidențiale sau, mai rău, dacă reprezentantul USR-PLUS nu va accede în turul al doilea.

