Juncker şi Tusk au salutat, la Bruxelles, preşedinţia ''de succes'' a României la Consiliul UE

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au mulţumit vineri, la Bruxelles, preşedintelui Klaus Iohannis pentru modul în care România a asigurat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



"Sunt impresionat de ce a fost obţinut" în cele şase luni de preşedinţie română a Consiliului UE, a declarat Juncker, într-o conferinţă de presă comună cu Tusk şi cu Iohannis, după summitul european.



"Este o realizare remarcabilă pentru o primă preşedinţie. Sunt impresionat de cooperarea pe care am avut-o", a mai afirmat preşedintele în exerciţiu în CE.



Răspunzând unei întrebări a presei, Juncker a mai precizat că a avut "aşteptări mari" înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România şi că "nu a fost dezamăgit".



La rândul său, Tusk i-a mulţumit lui Iohannis pentru preşedinţia "de succes" a României la Consiliul UE.



"Au fost închise 90 de dosare în ultimele 100 de zile", printre care cele privind protecţia graniţelor, reducerea emisiilor de gaze şi Europa digitală, a spus preşedintele în exerciţiu al Consiliului European.



"Este impresionant", a adăugat Tusk, care a reamintit de Summitul UE din ''frumosul Sibiu de Ziua Europei, pe care îl vom ţine minte mereu".



"Am întâlnit mii de europeni adevăraţi. Am fost mişcat", a spus el, răspunzând de asemenea unei întrebări a presei.



"Am vizitat de asemenea o colecţie uriaşă de tablouri. Am avut sentimentul că am atins esenţa Europei, datorită culturii, a ospitalităţii. Uneori aceste lucruri sunt mai importante decât procedurile" din UE, a mai afirmat Tusk.



Summitul de la Sibiu "a fost unul dintre cele mai impresionante momente din viaţa mea politică", a declarat preşedintele Consiliului European.

