Kelemen: Acest Guvern merită schimbat, dar mai sunt șase luni până la alegeri

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, că Guvernul Orban ar merita schimbat, dar că mai sunt șase luni până la alegerile generale, iar Uniunea nu ar susține acum o moțiune de cenzură.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că, deși ar merita schimbat, acest Guvern trebuie lăsat să guverneze până la alegeri.

„Acest Guvern ar merita să fie schimbat, dar mai sunt în jur de șase luni până la alegerile generale, ar trebui cei care depun moțiunea de cenzură să spună cine va guverna mai departe. Eu cred că trebuie lăsat să guverneze. Pe noi în acest moment nu ne interesează o moțiune de cenzură, nici să depunem, nici să votăm, trebuie lăsați să guverneze așa cum au dorit și apoi să mergem la alegerile generale, când va veni momentul. Nu ne preocupă în acest moment o moțiune de cenzură”, a spus Kelemen Hunor, la RFI.

Acesta acuză Guvernul condus de Ludovic Orban de aroganță.

„Probabil că ne întoarcem la acea veche regulă conform căreia fiecare când nu are viziune, nu are competențe reale, nu are posibilitatea, din varii motive, de a duce la bun sfârșit actul guvernamental, încearcă talentul sărind pe Parlament. Asta face și premierul (...). Și actualul președinte este deranjat de Parlament, sunt deranjați acești politicieni de Parlament și ar dori probabil să dispară Parlamentul, Parlamentul să fie Marea Adunare Națională, care aprobă orice gândește și orice spune Guvernul. Din punctul meu de vedere, nu se poate (...). Nu poți să ocolești Parlamentul doar pentru că tu ești Executivul, ești de foarte multe ori incompetent, extrem de arogant, nu porți nici un dialog cu Parlamentul și după aceea arăți perplexitatea când Parlamentul modifică ideile tale”, a mai spus liderul UDMR.

Mediafax