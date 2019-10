Kelemen Hunor: Acest guvern nu mai are resurse, trebuie schimbat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor spune că actualul guvern nu mai are resursele necesare pentru a-şi continua activitatea.

"Situaţia politică e relativ simplă, dar noi, politicienii, o complicăm peste măsură. Pe de o parte se vede foarte clar că acest guvern nu mai are resursele interne necesare, nici profesionale, nici politice, nu mai are combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. E inutil să mai încercăm, nu se văd premisele unei guvernări bune, care ar trebui să fie singurul scop al unei guvernări. Nu trebuie înţeles că ar fi ceva personal, însă pur şi simplu constatăm că această guvernare s-a epuizat. (...) Dacă Guvernul nu reuşeşte să impună respectarea legislaţiei în vigoare, este clar că nu mai are forţa necesară să guverneze", a declarat președintele UDMR, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.



Pe de altă parte, acesta a mai arătat că după ieşirea ALDE de la guvernare s-a schimbat compoziţia politică a Executivului, care nu mai are majoritate parlamentară.



"Guvernul ar fi trebuit să ceară un vot acum 40 de zile în Parlament, după destrămarea coaliţiei. Însă, după mai bine de o lună şi jumătate, acest lucru nu se întâmplă, criza politică se adânceşte, iar consecinţele sunt şi vor fi pe măsură. Costurile finanţării deficitului bugetar sunt tot mai mari, ne împrumutăm de pe pieţele financiare cu dobânzi uriaşe. Într-o astfel de situaţie există un singur comportament raţional şi responsabil - schimbarea şi o nouă şansă cu o altă echipă guvernamentală, nu pentru partide, nu pentru oameni politici, nu pentru preşedintele republicii, ci pentru şansa fiecărui cetăţean. Iată motivele pentru care noi am semnat şi vom vota această moţiune de cenzură. Desigur, rămâne întrebarea cea mai importantă - care este oferta Opoziţiei? ", a mai spus Hunor.

