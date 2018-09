Kelemen Hunor despre legea offshore: Dacă cineva a investit, nu poţi să spui că e un dar făcut statului român

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, referitor la legea offshore, că trebuie găsită o situaţie echilibrată astfel încât să câştige statul român în primul rând, dar şi investitorul trebuie să fie interesat să investească, subliniind că nu este acceptabilă varianta în care să li se spună investitorilor că au făcut un dar statului român.



Întrebat în legătură cu legea offshore, liderul UDMR a precizat că nu a citit varianta Senatului, dar că UDMR a susţinut varianta adoptată iniţial de Parlament la sfârşitul sesiunii trecute.



"Am spus că nu am citit varianta Senatului. Noi am susţinut varianta cealaltă când a fost votul în Cameră în iunie, acea formă am susţinut, să vedem care va fi forma finală. Colegii mei au votat, dar eu nu am citit amănuntele. E vorba, eu aşa am înţeles, de deducţia investiţiilor făcute în perioada de prospecţiuni. Trebuie să citesc, când mă lămuresc o să am un punct de vedere'', a spus el.



Acesta a apreciat însă că trebuie găsit un echilibru pentru a nu fi dezavantajat nici statul român şi nici investitorii.



"Lucrurile stau în felul următor: dacă cineva a investit 2 miliarde - 2 miliarde şi jumătate, nu poţi să spui că ăla e un dar făcut statului român. Totuşi aşa ceva nu se acceptă, pe de o parte. Pe de altă parte, când noi, statul român, am dat firmelor implicate acum câţiva ani, trebuia să fim conştienţi, dacă nu am fost..., că urmează şi al doilea pas. Din punctul meu de vedere, se mai poate face şi altceva, dar nu ştiu dacă statul este pregătit: să dai înapoi investiţiile şi să spui că tu ai tehnologia, ai banii necesari sau dacă nu, îi vei avea peste 20-50 de ani şi vei face tu exploatarea gazelor din perimetrul respectiv, cum au făcut norvegienii cu resursele lor la un moment dat. Se poate şi astfel de decizie, un singur lucru nu se poate: să chemi investitorii şi, după aceea, după ce au investit să spui: hai, du-te acasă, că nu mă mai interesează. Acest lucru nu se poate", a afirmat liderul UDMR.



El a mai spus că "orice resurse trebuie folosite în primul rând ca ţara respectivă şi societatea respectivă să aibă de câştigat".



"Dar dacă tu nu poţi să investeşti că nu ai capacitate tehnică, financiară, umană şi trebuie să chemi investitorii, ei tot timpul vor veni pentru profit, nu pot veni altfel, vor căuta profit. Echilibrarea situaţiei este importantă. (...) Deci eu aş căuta o situaţie echilibrată, fără să intru în detalii până când citesc varianta Senatului, să câştige statul român şi cetăţenii români în primul rând, dar şi investitorul trebuie să fie interesat să meargă şi să investească. Dar eu aş accepta şi altă variantă: să investească statul român, să găsească tehnologie, să găsească bani, resurse umane, nu ştiu dacă este posibil în acest moment", a arătat Kelemen Hunor.



Proiectul legii offshore adoptat sesiunea trecută a fost trimis Parlamentului spre reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat o variantă şi urmează să intre şi în dezbaterea Camerei Deputaţilor care este for decizional. AGERPRES