Kelemen Hunor, despre legea spălării banilor: O porcărie reluarea votului, această procedură nu trebuie acceptată

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat miercuri nemulţumirea faţă de votul dat în Camera Deputaţilor pe iniţiativa legislativă de combatere a spălării banilor, menţionând că va susţine o eventuală contestare a acestui act normativ la Curtea Constituţională, însă acest lucru "depinde de conţinutul" sesizării.



"Din punctul meu de vedere a fost aşa şi repet o porcărie reluarea votului. Această procedură nu trebuie acceptată şi a fost o greşeală uriaşă. Nu poţi să faci tu cu majoritatea ta ce vrei şi când vrei. Au dat parlamentarii un vot, am dat cu toţii în sală un vot pe această lege şi legea nu a trecut. Nu poţi să te trezeşti după zece minute, hai să mai dăm un vot până când iese şi mai aduni câteva voturi. Fiindcă, într-adevăr, era la limită. Erau 163 de voturi şi trebuiau 165. Deci din acest punct de vedere este inacceptabil să repeţi votul până când îţi iese. Acest lucru trebuia să-l accepte şi coaliţia că la acest vot a pierdut. Probabil că va fi atacată toată procedura la Curtea Constituţională şi conţinutul şi vom vedea. Dar e o altă discuţie. Aici coaliţia aţi văzut - încă o dată s-a demonstrat că nu depinde de voturile noastre. Este o coaliţie fericită, repetă votul de câte ori doreşte şi merge înainte", a afirmat Kelemen Hunor, după ce a ieşit din cabinetul preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.



El a făcut această precizare întrebat de presă cum va decurge colaborarea UDMR cu PSD după votul dat pe iniţiativa privind combaterea spălării banilor.



Liderul UDMR a adăugat că va susţine o eventuală contestare la CCR a acestui act normativ, însă acest lucru "depinde de conţinut".



"Dacă conţinutul e acceptabil vom semna bineînţeles. Am semnat cu ei în această perioadă de doi ani de zile, am mai semnat împreună cu o parte din Opoziţie, fiindcă nu există Opoziţie unită, sesizări la CCR, am avut şi câştig de cauză", a susţinut Kelemen Hunor. AGERPRES