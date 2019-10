Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: Prima opţiune - un premier UDMR

Lucian Alecu

Prima opţiune a Uniunii Democrate Maghiare din România este formarea unui Guvern în jurul unui premier al formaţiunii, o a doua fiind un prim-ministru independent, a declarat, vineri, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



"Prima opţiune este un premier din UDMR, nu am făcut o nominalizare, fiindcă nu vrem să facem o nominalizare până când nu vedem ce crede şi preşedintele Iohannis. (...) A doua opţiune - un premier independent, nu tehnocrat, independent, din zona fiscală, bancară, financiară care va avea un Guvern politic de condus, susţinut de partidele din Opoziţie sau, mă rog, partidele care au votat şi moţiunea de cenzură, care nu face excese, dar are grijă de buget, de fiscalitate, de venituri, de cheltuieli şi gestionează ţara până în decembrie anul viitor. Ultima soluţie de rezervă e un Guvern condus de preşedintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înţeles că nu mai e nevoie de noi, fiindcă PSD a anunţat că, dacă promite Ludovic Orban că nu taie salariile şi pensiile, votează. Deci, deja, PNL are majoritate cu PSD pentru un Guvern condus de Orban", a afirmat el.



În opinia sa, "riscurile" unui astfel de Guvern PNL sunt că "toată lumea va încerca dinţii pe acest Guvern, atât USR şi Pro Romania şi PSD şi toţi şi se uzează". "Un astfel de Guvern condus de domnul preşedinte Ludovic Orban există riscurile ca (partidele de) centru-dreapta să piardă alegerile (...), să nu avem un Guvern de centru-dreapta anul viitor după alegerile parlamentare", a explicat liderul UDMR.



El a spus că este nevoie de un Guvern validat în Parlament cât mai repede, menţionând că nu crede în varianta alegerilor anticipate.



"În primul rând, noi credem că nu trebuie să pierdem nicio zi, avem nevoie de un Guvern validat în Parlament cât mai repede, fiindcă suntem în mijlocul lunii octombrie, nu avem nici măcar un proiect de buget pentru anul viitor, e nevoie de rectificare ca să putem închide anul atât la nivelul autorităţilor locale, cât şi la nivelul instituţiilor, deci, o rectificare cât mai urgentă, un Guvern care trebuie validat cât mai repede şi care va guverna 12 luni de zile, va gestiona treburile ţării, va aproba bugetul, va organiza alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. Bineînţeles nu va face altceva decât o administrare corectă fără excese, fără extravaganţă şi fără ordonanţe de urgenţă în niciun domeniu. Un astfel de Guvern până în noiembrie, până la sfârşitul lui octombrie, oricând poate fi votat", a arătat liderul UDMR.



Potrivit acestuia, dacă s-ar organiza alegeri anticipate, nu va fi adoptat bugetul de stat pe 2020 până în luna iunie.



"Noi nu credem în varianta anticipatelor dintr-un singur motiv. Anticipate ar însemna în acest moment un Guvern interimar până în martie, aprilie, eventual mai, ar însemna Parlament dizolvat după decembrie, până în decembrie nu se poate, ar însemna că nu se va face buget şi nu vom avea buget până în iunie anul viitor. Autorităţile locale şi, mai târziu, eventual după alegerile locale. Să arunci ţara în astfel de criză politică, financiară înseamnă că eşti inconştient, înseamnă că nu vezi riscurile să intri în 2020 în an electoral fără buget aprobat în Parlament. Dar, sigur, dacă toată lumea va ajunge la concluzia că trebuie acum anticipate, atunci noi suntem pregătiţi, dar nu susţinem anticipatele doar din această cauză, că nu poţi să laşi ţara fără buget până în anul viitor", a indicat Kelemen Hunor.

AGERPRES