Kelemen Hunor: Întârzierea depunerii moţiunii nu e de bun augur

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanţa, că formaţiunea politică pe care o reprezintă va vota moţiunea de cenzură, neschimbându-se nimic în acest sens, menţionând totodată că întârzierea depunerii acesteia în Parlament "nu este de bun augur", în condiţiile în care este pentru prima dată când există "şansa" schimbării Guvernului.



"Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este dacă va apărea moţiunea de cenzură, că oricum este o întârziere de trei săptămâni. Acum trei săptămâni trebuia depusă moţiunea de cenzură, moţiune anunţată în august, imediat după ce ALDE a ieşit de la guvernare şi încă nu este depusă. Eu am spus că în prima zi a sesiunii parlamentare trebuia depusă moţiunea, au trecut trei săptămâni, încă nu ştim dacă săptămâna viitoare, miercuri, joi vineri, ea va fi depusă... vom vedea. Dar eu am spus că această întârziere nu e de bun augur, fiindcă era un moment prielnic la începutul sesiunii", a spus Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, prin întârzierea depunerii moţiunii de cenzură există riscul ca parlamentarii care stau în zona "gri" să se "mute" spre cei care sunt acum la guvernare.



"În România se întâmplă lucruri, să spunem, destul de grave în fiecare sesiune parlamentară, o boală cronică a parlamentarismului nostru, oamenii se mută dintr-o parte în alta. Noi suntem, într-un fel populist, nici la noi nu vine nimeni, nici de la noi nu pleacă nimeni şi cei care stau în zona gri, dacă observă, dacă simt că de partea Opoziţiei nu există determinare, nu există putere, nu există dorinţă, atunci se vor muta înapoi spre cei care sunt acum la guvernare şi de aceea eu cred că s-au pierdut trei săptămâni. Poate se mai lucrează pe textul moţiunii (...), de la bun început trebuiau trei fraze, nu trebuie să pui poalele în cap, este prima dată când ai şansa să schimbi guvernul", a afirmat Kelemen Hunor.



El a susţinut că UDMR nu vrea să intre la guvernare în eventualitatea în care Guvernul Dăncilă va cădea.



"Nu avem nicio condiţie, nici să intrăm la guvernare, nici să ... pur şi simplu trebuie rezolvată problema. Şi cei care iniţiază această moţiune de cenzură să asigure şi guvernarea, putem să-i ajutăm să ajungă la guvernare, se poate discuta acest aspect. (...) Pur ţi simplu, acest Guvern şi-a epuizat toate resursele cu care a intrat la guvernare. (...) Aici vorbim de o perioadă scurtă, nu trebuie să negociezi nimic, trebuie să gestionezi ţara până la alegerile parlamentare din 2020. Deci, nu vom negocia, nu am negociat nimic, pentru că e o chestiune de urgenţă, de a găsi o soluţie politică pentru această perioadă scurtă. Aici nu vorbim de un mandat întreg, vorbim de maxim un an, până la alegerile din 2020", a declarat Kelemen Hunor.

AGERPRES