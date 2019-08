Kelemen Hunor: Nu avem intenția de a intra într-un Guvern minoritar. Vom vota moțiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că alegerile anticipate sunt excluse în acest an, scrie Antena 3.

Acesta a mai subliniat, că Uniunea nu are argumente pentru a susţine un Guvern minoritar PSD, după ce ALDE a ieşit de la guvernare.

”Noi am luat o decizie în mai, când am spus înainte de europarlamentare că nu susţinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o moţiune de cenzură în iunie, nu a trecut moţiunea de cenzură nici cu voturile noastre, nu a avut majoritate de 233 de voturi, deci de atunci nu s-a schimbat nimic(...) ”Bun, noi am votat o moţiune de cenzură în iunie, în condiţiile date, iarăşi, nu găsesc argumente să nu votăm o moţiune de cenzură, dar nu mai e problema votului moţiunii de cenzură”, a declarat Kelemen Hunor pentru RFI.

„Nu avem intenția de a susține un Guvern minoritar, nu avem intenția de a intra într-un Guvern minoritar”, a mai spus liderul UDMR.