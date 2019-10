Kelemen Hunor nu e de acord cu nominalizările lui Aurescu şi Ciucă în guvernul Orban

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că are obiecţii în legătură cu unii miniştri propuşi în cabinetul Orban, făcând referire la Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, şi la Nicolae Ciucă - propus la Apărare.

„Cresc în continuare aceste obiecţii. I-am spus şi domnului Ludovic Orban că să aduci într-un guvern liberal un om din şcoala lui Năstase nu înseamnă o prea mare înţelegere a ceea ce are nevoie România astăzi, dar este treaba lor, nu este treaba noastră. Eu voi fi mâine în campanie, deci nu pot vota nici «pentru», nici «împotriva» domnului Aurescu, dar în Comisia de politică externă, probabil la audieri, va da toate răspunsurile la toate întrebările, dar, din punctul meu de vedere, este o greşeală. PNL are foarte mulţi oameni din PNL sau apropiaţi acestei forţe de centru-dreapta, putea să aducă un om la fel de bun diplomat, dar un om cu vederi mult mai deschise şi mult mai apropiate de politicile pe care trebuie să le promoveze un guvern de centru-dreapta. (...) Legat de domnul Ciucă, nu poţi să promovezi un general activ într-o funcţie de ministru. Atunci ce credibilitate mai ai când respingi pe un magistrat la fel de activ? Dacă va trece domnul Ciucă până mâine în rezervă este o altă discuţie, dar nu se obişnuieşte să pui un militar activ într-o astfel de funcţie. În rest nu am nimic de reproşat domnului Ciucă, dar m-am referit la o chestiune de principiu”, a spus Kelemen Hunor, după întâlnirea cu preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban.

El a susţinut că există anumite temeri legate şi de alţi miniştri propuşi.

Întrebat dacă se aşteaptă la un vot negativ în comisiile de specialitate la audierile miniştrilor, Kelemen Hunor a precizat că fiecare votează cum doreşte.

AGERPRES