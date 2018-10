Kelemen Hunor nu este "foarte îngrijorat" cu privire la preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că deşi are unele îndoieli cu privire la pregătirea clasei politice româneşti în perspectiva preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, nu este însă "foarte îngrijorat".



"Nu ştiu considerentele domnului Tăriceanu, dar am şi eu dubiile mele că lucrurile vor evolua extrem de pozitiv, fiindcă există această dispută, acest conflict politic extrem, extrem de bine conturat şi nu cred că ne ajută acest lucru. Dar fiind o perioadă extrem de specială, alegerile europarlamentare, campania pentru europarlamentare, Brexit-ul, până la urmă va fi mai mult o Preşedinţie tehnică decât politică. Trebuie să închizi perioada mandatului actualului Parlament şi actualului Consiliu şi trebuie să pregăteşti alegerile europarlamentare, trebuie să gestionezi alegerile europarlamentare şi Brexit-ul. (...) Fiind vorba de o chestiune tehnică, tehnicienii o să ducă mai mult această perioadă, deci nu sunt foarte îngrijorat. Ar fi bine, bineînţeles, să nu existe această tensiune politică internă, această luptă totală pentru putere, dar în România aşa trăim de 28 de ani", a declarat Kelemen Hunor, făcând referire la afirmaţiile preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit căruia, în condiţiile "războiului politic total" din aceste luni, România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE.



Liderul UDMR a arătat că, dacă ar fi vorba doar de ministrul Victor Negrescu, "atunci am sta extrem de bine, e un om extrem de bine pregătit, extrem de bine, hai să zicem aşa, ţintit pentru această perioadă".



"Dar nu e vorba de el singur, e vorba de Guvern, e vorba de toată clasa politică. Şi eu am îndoieli dar nu cred că, cunoscând aceste detalii extrem de importante, se poate întâmpla ceva imprevizibil", a mai spus Kelemen Hunor. AGERPRES