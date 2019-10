Kelemen Hunor: Suntem pregătiţi pentru anticipate, dar nu cred că se va ajunge acolo

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că formaţiunea sa este pregătită pentru alegeri anticipate, însă consideră că acestea nu vor avea loc, întrucât premierul desemnat, Ludovic Orban, nu îşi doreşte acest lucru, ci instalarea unui guvern.



"Eu am spus de mai multe ori că nu dorim anticipate, dar suntem pregătiţi pentru anticipate şi mâine dacă se vor organiza, dar nu cred că se va ajunge la alegeri anticipate. Nu am discutat despre alegeri anticipate, fiindcă nu se poate pune în aplicare. Dacă doresc instalarea unui guvern, nu doresc anticipate, deci dacă doreşti anticipate, nu doreşti vot de învestitură pentru că trebuie să faci măcar primul pas către anticipate. Dacă guvernul a fost învestit, nu se mai pune problema anticipatelor, deci nu am intrat în acest subiect", a precizat Kelemen Hunor după întrevederea cu premierul desemnat, Ludovic Orban. AGERPRES