Kelemen Hunor: Vestea bună e că Iohannis este la ultimul său mandat!

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, la Consiliul Reprezentanţilor Uniunii (CRU), că „vestea bună” e că preşedintele Klaus Iohannis este la ultimul său mandat, adăugând că faptul că acesta mai are cinci ani de mandat reprezintă „o altă veste”..



„Am trecut de alegerile prezidenţiale, nicio noutate, fostul preşedinte este noul preşedinte. Vestea bună este că este ultimul său mandat. Şi o altă veste este că mai sunt cinci ani din acest mandat”, a spus Kelemen Hunor.



El a reiterat faptul că UDMR preferă alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, pentru că, în cazul a două tururi, ar putea să piardă 20% dintre primari.



„Greul de acum vine, pentru că în acest an vom alege primari şi reprezentanţi locali, ceea ce înseamnă că bunăstarea, dezvoltarea în localităţi va fi asigurată şi gestionată de noii primari şi consilieri aleşi. (...) Urmează alegeri parlamentare şi va trebui să reiterăm rezultatul din 2016, trebuie să asigurăm reprezentare proporţională şi sper că puterea Parlamentului va creşte şi că va însemna mult mai mult decât a însemnat în ultimii 3-4 ani, va însemna mult mai mult decât un simplu loc al discuţiilor sterile”, a spus Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a adăugat că, în cazul în care vor fi alegeri parlamentare anticipate, acestea ar trebui să fie organizate înainte de alegerile locale.



La începutul CRU a fost acordată distincţia „Bradul de Argint” unui număr de 24 de personalităţi maghiare, iar în cursul serii, la Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca, va avea loc o manifestare festivă cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea UDMR.



În cadrul şedinţei CRU va fi ales preşedintele acestui for şi vor fi stabilite criteriile pentru desemnarea candidaţilor UDMR la alegerile locale.



Actualul preşedintele al CRU este Rozalia Biro, care va candida pentru un nou mandat.

AGERPRES