Klaus Iohannis a făcut publice temele pe care le va dezbate la referendum: Interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a transmis, joi, Parlamentului temele care vor fi supuse consultării populare în cadrul referendumului din 26 mai.

"Astăzi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele două probleme de interes naţional care vor fi supuse consultării populare în cadrul referendumului ce va fi organizat pe 26 mai, împreună cu alegerile europarlamentare. Prima: interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie, cea de-a doua - interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonanţe. Aceste două teme vor fi supuse consultării publice. Cetăţenii trebuie să decidă dacă vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de corupţie să li se şteargă efectele condamnării lor şi totodată dacă vor ca Guvernul să mai adopte ordonanţe de urgenţă în domenii sensibile precum legislaţia penală şi organizarea sistemului judiciar", a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a subliniat că "românii au arătat că nu acceptă corupţia şi furtul din banii publici".

"Aceste fapte sunt inacceptabile atunci când ele sunt săvârşite chiar de cei aleşi de cetăţeni ca să le apere interesele şi banul public", a spus Iohannis.

El a apreciat că interzicerea amnistiei şi graţierii în cazul infracţiunilor pentru corupţie este calea cea mai bună.

"Toleranţa zero faţă de fenomenul corupţiei prin interzicerea amnistiei şi graţierii infracţiunilor din acest domeniu reprezintă calea cea mai bună, calea corectă, pentru continuarea luptei împotriva corupţiei, dar, în egală măsură, este şi o garanţie pentru asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice!", a arătat Iohannis.

El a susţinut că ceea ce se întâmpla în actuala guvernare este fără precedent şi că de mai bine de doi ani "asistăm la un permanent asalt asupra justiţiei, purtat cu ordonanţe de urgenţă".

"Acest asalt al pesediştilor a presupus întotdeauna evaluarea şanselor, pregătirea mijloacelor şi căutarea momentului prielnic pentru a acţiona, pervertind astfel şi deturnând un mecanism constituţional pe care noi, societatea românească, trebuie să îl regândim. Societatea a obosit să urmărească dacă cei interesaţi şi-au mai dat o ordonanţă de urgenţă şi trăieşte cu teamă fiecare zi în care este anunţată şedinţa de guvern, a cărei ordine de zi reală nu se cunoaşte. Întrucât ordonanţele îşi produc de îndată efectele, iar în materie penală chiar cu efect pentru trecut şi pot fi atacate direct la Curtea Constituţională numai de către Avocatul Poporului, este momentul ca cetăţenii să decidă dacă nu cumva este necesar ca şi alte autorităţi constituţionale să aibă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională pentru a stopa efectele ordonanţelor neconstituţionale. Personal, sunt convins că dacă CSM sau Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar fi avut posibilitatea să conteste ordonanţele la Curtea Constituţională, nu am fi ajuns în situaţia în care suntem acum!", a spus Iohannis.

AGERPRES