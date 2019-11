Klaus Iohannis: Ca să tragem linie - românii vor să scape de PSD

Foto: Lucian Alecu

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bacău, ca o concluzie a campaniei electorale din cele două tururi, că românii îşi doresc "să scape de PSD".



"Încă nu am făcut un bilanţ, dar vă spun două-trei lucruri care îmi vin direct în minte. Este o campanie pe care o consider foarte bună. Am avut noroc de o echipă de campanie foarte bună. Am ajuns în aproape 30 de judeţe. Am avut întâlniri cu peste 100.000 oameni în total. Personal şi direct am interacţionat cu câteva zeci de mii de români, deci, o campanie şi foarte intensă, dar şi foarte bună. Ca să tragem linie şi să adunăm ce vor românii, pot să vă spun foarte clar: românii vor să scape de PSD", a susţinut Klaus Iohannis.



Candidatul PNL la prezidenţiale nu a dorit să comenteze modul în care a făcut campanie electorală preşedintele PSD, Viorica Dăncilă.



"Pe contracandidata mea o las să îşi facă singură campanie. Am spus din capul locului că în această campanie vreau să întâlnesc cât mai mulţi oameni pot să întâlnesc şi am reuşit. Chiar am reuşit. O astfel de campanie este o ocazie extraordinar de bună de a te întâlni cu oamenii, de a intra în contact direct cu oamenii şi asta am făcut timp de o lună şi jumătate, cât au ţinut campaniile. Sunt foarte foarte bucuros şi mulţumit că am făcut lucrul acesta", a afirmat Iohannis.



Preşedintele Klaus Iohannis a mai spus că nu a ales întâmplător să încheie campania în Moldova, unde în primul tur a câştigat alegerile în cinci din şase judeţe.



El şi-a exprimat încrederea că duminică va câştiga alegerile prezidenţiale în toate judeţele Moldovei.

AGERPRES