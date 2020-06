VIDEO. Klaus Iohannis: După 15 iunie se vor putea redeschide mall-urile/ Se prelungește starea de alertă, dar cu mai puține restricții

UPDATE. Principalele declarații: „Considerăm că este posibil să continuăm cu câteva măsuri de relaxare. După 15 iunie, se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și locuri de joacă. Vor fi posibile evenimentele private cu număr mai mare de participanți, adică 20 de persoane, dacă sunt în interior, și 50 de persoană, dacă sunt în exterior. Va fi posibilă după 15 iunie redeschiderea after school-urilor, grădinițelor și creșelor. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu reguli de distanțare. Având în vedere că începe sezonul estival, am ajuns la concluzia că va fi posibișă redeschiderea piscinelor exterioare. Este important ca ușor să renunțăm la unele măsuri, acolo unde este posibil. Lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde numărul de noi îmbolnăviri este mic, sub cinci cazuri la milionul de locuitori. Deocamdată, la acest criteriu nu se încadrează state unde se găsesc mulți cetățeni de-ai noștri.”

„Se prelungește starea de alertă, dar cu mai puține restricții. Sunt măsuri care obligatoriu trebuie continuate, aproape cu caracter permanent, cum este purtarea măștii, evitarea aglomerațiilor mari.”

„Dragi parlamentari, fiți responsabili. Dacă sprijiniți Guvernul, putem să controlăm eficient această răspândire a epidemiei.”

Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis. Publicată de Guvernul României pe Marţi, 9 iunie 2020

Știre inițială. Klaus Iohannis va susține, marți, 9 iunie, ora 14:15, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă, a anunțat Administrația Prezidențială.

Declarația va fi transmisă online.