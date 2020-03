UPDATE. Klaus Iohannis: Au început să sosească materiale de protecție; vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale

UPDATE. „A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru Suceava. Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară. Dragi suceveni, nu sunteți singuri, suntem cu toții alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce e necesar să și ajungă acolo. Vă rog, respectați ceea ce autoritățile impun, respectați normele de deplasare, de igienă, normele de distanțare socială, nu ieșiți din casă decât atunci când e absolut necesar.”, a spus Klaus Iohannis în deschiderea declarației de presă.

„Un gând bun și o încurajare exprim acum pentru medici și personalul medical. Știm că vă este greu, dar voi sunteți în prima linie. Noi toți ne uităm la voi cu speranță, cu încredere. Vor veni și zile mult mai grele, dar noi, politicienii, vom face totul pentru a vă asigura materialele de protecție de care aveți nevoie.”

De asemenea, șeful statului a declarat că autoritățile își fac treaba și că echipamentele de protecție vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale.

„Am încheiat o întâlnire de lucru cu câțiva miniștri, am discutat situația din Suceava. Suntem conștienți de seriozitatea situației și a răspunderii. Am discutat despre situația din spitale. Vă asigur că noi ne facem treaba. Au început să sosească materiale de protecție. Lucrurile se mișcă, autoritățile s-au mișcat. Ele vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale. Am solicitat să se facă peste tot instructaje în spitale. Am solicitat să se facă achizițiile necesare.”, a spus Klaus Iohannis.

„La final am discutat măsurile de protecie socială, plățile de șomaj tehnic, șomaj, măsuri pentru căminele de bătrâni și alte situații. Am cerut să ne ocupăm cu precădere de categoriile mai vulnerabile.”, a adăugat președintele.

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni, de la ora 15:00, a informat Administrația Prezidențială.

Șeful statului s-a întâlnit azi, la ora 13:00, cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, în cadrul unei ședințe de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de coronavirus în contextul în care ministrul de Interne a anunțat, luni seara, intrarea in scenariul 4 al planului de urgenta, odata ce România a trecut pragul de 2.000 de cazuri confirmate de îmbolnavire cu COVID-19.