VIDEO. Klaus Iohannis, declarații de presă după ședința CSAT: Parteneriatul strategic cu SUA, apartenența la NATO, UE sunt reafirmate ca piloni ai politicii noaste

Klaus Iohannis susține o declarație de presă, după ședința CSAT de miercuri, 27 mai.

Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis. Publicată de Guvernul României pe Miercuri, 27 mai 2020

Principalele declarații: „Strategia a fost elaborată în contextul unei pandemii. În acest condiții speciale, relațiile de putere sunt curbate. (...) Noua strategie oferă răspunsuri la întrebările esențiale privind obiective prioritare privind siguranța României. Politicile publice vor fi concepute și implementate având ca beneficiar final cetățeanul. Fiecare român trebuie să simtă că trăiește într-un mediu sigur și să aibă încredere că instituțiile îl apară. Strategia vizează și alte sectoare: educație, sănătate, economie, securtate energetică și cibernetică. România trebuie să își apere cetățenii.”

„E evident că parteneriatul strategic cu SUA, apartenența la NATO, UE, sunt reafirmate ca piloni ai politicii noaste. Strategia noastră implică o nouă abordare și propune un management cu accent pe gestionarea integrată a riscurilor. E o abordare determinată de schimbarea de paradigmă la nivel global. (...) Siguranța cetățeanului rămâne un elemnt cheie al abordării. Statul are datoria de a identifica strategii pentru protejarea sa. Gestionarea securității presupune și implicare societății civile. Se bazează pe o diagnoză clară a statului român. Doar cunoscând în profunzime starea societății românești pot fi corect identificate interesele noaste, pot fi bine definite vulnerabilitățile din perspectiva siguranței naționale. Responsabilitatea pentru a face față noilor tipuri de atacuri se află la intersecția sferei sociale și individuale.”

„Acestea sunt câteva linii majore care au conturat proiectul ce are la bază conceptul unei Românii normale. Conform Constituției, documentul va fi transmis Parlamentului și sper ca România să aibă aprobată o nouă strategie pentru 2020-2024. Pe ordinea de zi au fost și alte puncte. Am aprobat foțele armate ale României. Armata României va participa cu un număr de 1940 de militari și civili la misiuni și operații în afara teritoriului român. MAI va participa cu 841 de militari și polițiști. Am adoptat proiectul transformării și înzestrării armatei. Fără o armată puternică un stat nu are credibilitate națională. În comunicatul scris veți găsi și alte detalii despre ședința de azi.”

„Țin să fac unele precizări legate de evoluția epidemiei. Numărul de cazuri de infectări rămâne constant (...). Ne menținem încă pe un platou. Vom depăși cu bine și această etapă, dacă vom continua să rămânem vigilenți și responsabili. Dragi români, vă doresc multă sănătate! Aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur!”.