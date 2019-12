Klaus Iohannis, declarații la CSM

Foto Lucian Alecu

Klaus Iohannis a făcut declarații la CSM.

"Chiar dacă asaltul asupra justiţiei a fost oprit temporar, răul făcut trebuie reparat cât mai curând. Acest proces propune evident şi concursul real al CSM", a spus Iohannis la şedinţa CSM în care se alege conducerea instituţiei.

„Anul 2019 va rămâne în memoria colectivă drept anul în care cetățenii au protejat, prin votul lor în cadul referendumului, independenţa justiției și buna sa funcționare, în fața unor demersuri sistematice de slăbire a sistemului judiciar. Deși anul a început în aceeași notă, cu un sistem judiciar aflat în defensivă, rezultatul referendumului din luna mai a obligat decidenţii politici să își reconsidere acțiunile. (...) Nu am ezitat în tot cursul mandatului să acționez oridecâteori s-a încercat destabilizarea sistemului de justiție. Am utilizat toate mijlocele constituționale pentru a înlătura modificările nocive ale legilor justiției. Am reiterat an de an incredea în sistemul de justiție și sprijinul meu pentru întregul corp al magistraților. În relația cu CSM mi-am asumat un parteneriat”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

AGERPRES