Klaus Iohannis folosește electoral tragedia de la Caracal

Președintele Klaus Iohannis a participat, în plin scandal legat de presupusele asasinate de la Caracal, la o ședință foto în care o ține în brațe pe fiica minoră a fotografului Simion Buia jr. Acesta din urmă a postat, la sfârșitul săptămânii trecute, fotografiile, însoțite de un text în care arată că se consideră un om norocos.

“În ultima vreme, am întâlniri remarcabile. Deseori o duc și pe Martha cu mine, să învețe, să înțeleagă, să-și amintească, În definitiv, suntem ce sunt amintirile noastre. Deunăzi am avut un shooting cu președintele României. Martha a vorbit în limba germană cu domnul Iohannis, au comunicat foarte bine, despre școală, despre viaţă. Apoi Martha a pus Jazz pe telefonul mobil, ca să spargă liniștea Cotrocenilor, iar eu am încins blitzul… A ieșit bine. Dacă ar fi să descriu experienţa mea într-un singur cuvânt, ar fi - empatie.Uneori există pur și simplu «chimie» între oameni, indiferent de vârstă, statut, funcţie. Îmi iubesc meseria, îmi ador fiica, vă îndemn să ieșiţi la vot!”, scrie Simion Buia. Ieri însă, postarea și fotografiile au fost șterse.