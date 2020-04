VIDEO. Klaus Iohannis, o nouă declarație de presă la Palatul Cotroceni: Grădinițele, școlile, universitățile nu se mai redeschid în acest an școlar

UPDATE. Principalele declarații: „Tocmai am finalizat o întâlnire cu premierul și mai mulți miniștri. Am evaluat câteva teme foarte importante. Prima temă: școlile. Acum activitatea este suspendată pe durata stării de urgență. Am evaluat cum putem să continuăm, având în vedere că pe 12 iulie anul școlar, în mod normal, se termină. Epidemia nu s-a terminat. Ieri am avut peste 400 de noi cazuri, astăzi – peste 300. Nu putem vorbi despre o relaxare sau încetinire a epidemiei. (...) Trebuie să ținem cont de lucruri destul de simple: faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica două riscuri mari – să ducă boala la școală și să ducă boala de la școală acasă.”, a declarat Klaus Iohannis.

„În Franța, într-o provincie s-a deschis experimental școala și experimentul nu a decurs bine. Zeci de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns la terapie intensivă. S-a decis ca pentru majoritatea elevilor, în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Nu se va reîntoarce elevul, studentul, la cursuri.”, a mai spus Klaus Iohannis.

„Anul școlar se va încheia pe 12 iunie, până atunci elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum. Școala se continuă online. Școlile se vor redeschide în septembrie.”

„Excepție: elevii din clasele terminale vor putea reveni la școală în iunie pentru a se pregăti pentru examene. Câte 10 în clasă. Examenele se vor organiza așa cum au fost planificate, dar cu respectarea regulilor de distanțare. Regulile vor fi explicate în detaliu de reprezentanții Ministerului Educației Naționale. Nu se deschid școlile, nu se deschid universitățile, dar anul școlar se încheie. În acest fel evităm riscuri majore.”

„A doua temă se referă la persoanele vârstnice: începând de astăzi se schimbă intervalul, prin Ordonanță Militară. Persoanele peste 65 de ani vor avea la dispoziție două intervale: 7 – 11 și 19 – 22, când vor putea să iasă din casă pentru cumpărături sau mișcare în jurul casei.”

„A treia temă: ajutor pentru cetățenii Republicii Moldova. România e consideră un partener extrem de important, așa că va pregăti și va implementa două măsuri importante. O echipă de medici se va deplasa pentru a ajuta spitalele.A doua măsură: trimitem măști, echipamente, medicamente pentru a ajuta cetățenii să treacă mai ușor peste această epidemie.”

Declarație de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis Publicată de Guvernul României pe Luni, 27 aprilie 2020

-------------------------------------------

Știre inițială. Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni, luni, la ora 14:00, după o nouă ședință privind gestionarea epidemiei de COVID-19, a anunțat Administrația Prezidențială.

Declarația va fi transmisă online.