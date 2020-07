UPDATE. Klaus Iohannis, declarație de presă la Palatul Cotroceni: Starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile

UPDATE. Președintele României a declarat că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Mai mult, șeful statului a precizat că vor fi păstrate doar restricțiile care sunt deja în vigoare, fără să fie adăugate altele.

Principalele declarații: „Am analizat situația epidemiologică și măsurile care se impun. Pot să comunic câteva lucruri. Situația epidemiologică nu este bună. Am avut și astăzi peste 600 de persoane care au fost detectate cu COVID-19. Este mult, foarte mult și, în acest context, dragi români, vă spun trei lucruri: Protejați-vă! Protejați-vă! Protejați-vă pe voi și pe alții.



Purtatul măștii, păstrarea distanței sunt metode sigure pentru a opri răspândirea epidemiei.



În aceste condiții în care nu doar că nu scade numărul bolnavilor, ba numărul cazurilor crește, este evident că starea de alertă va fi prelungită cu încă 30 de zile. Nu se prevede introducerea de noi restricții cum, din păcate, nu poate fi vorba de a introduce noi relaxări.



În acest context îngrijorător, dorim să continuăm măsurile care vor duce la revigorarea economică. Nu vor fi luate măsuri care inhibă economia. Guvernul are în pregătire și va prezenta la momentul oportun noi acte normative care pun în practică programul de revigorare economică prezentat deja. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă prin care am trecut.



Voi avea o discuție vineri și sâmbătă în Consiliul European, la Bruxelles. Este important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo.



În concluzie, starea de alertă continuă. Protejați-vă pe voi și pe ceilalți.”

-----------------------------------

Știre inițială. Președintele Klaus Iohannis va avea miercuri, ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o ședință privind măsurile de gestionare a epidemiei Covid-19 cu premierul Ludovic Orban și cu Raluca Turcan, Marcel Vela, Nelu Tătaru și Raed Arafat.

La finalul ședinței, șeful statului va susține o declarație de presă.

Știre în curs de actualizare...