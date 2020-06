Klaus Iohannis și-a cerut scuze după afirmația ”ești precaut sau ești prost”: Nu am dorit să lezez

Președintele Klaus Iohannis și-a cerut scuze pentru afirmația ”În fața unei boli, ești precaut sau ești prost”, afirmând că dacă cineva, prin acea afirmație s-a simțit lezat, își cere scuze public. ”Am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării”, a precizat el.

”Dacă cineva, prin acea afirmație s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienți sau posibil pacienți, nu m-am referit la persoane care nu au informație. Am vrut să atrag atenția asupra pericolului manipulării. Era vorba de oameni informați care cunosc datele despre epidemie și mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică care cunoaște datele problemei să încerce să ducă acțiunile autorităților în ridicol. Nu pot sa accept ca în România, unde am avut și azi foate mulți noi bolnavi de COVID-19 (...), să umble unii prin spațiul public și să spună că cineva a ascuns date, că cineva ar trebui să răspundă, că ar trebui să ne relaxăm cu toții și să ne vedem de treabă. Acești oameni trebuie cumva arătați cu degetul ca să-și revină. (...) Încă o dată, dacă am fost greșit înțeles, îmi cer scuze, nu am dorit să lezez pe nimeni. Dar cred că este bine ca și eu să atrag atenția asupra unei posibile încercări de manipulare a opiniei publice într-un mod destul de nepotrivit și cu singurul scop de a vâna câteva voturi pentru că vin alegerile”, a declarat Klaus Iohannis.

Anterior el a spus că își dorește o variantă a stării de alertă mai simplă, mai suplă și le-a transmis celor care așteaptă dovezi de la specialiști că, ”în fața unei boli, ești precaut sau ești prost”.

”Am văzut cu toții că sunt unii politicieni care mai mult fug după voturi, decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul și că să vină specialiștii cu dovezi. Ce fel de dovezi așteaptă ei, altele decât cele communicate zilnic. 237 de noi infectați, peste 150 de persoane la ATI, avem iar noi și noi decese. Orice rațiune normală ne spune să fim precauți. În fața unei boli, ești precaut sau ești prost”, a adăugat Iohannis.

Sursa: Mediafax