Lacrimi și dezmințiri la PSD: Manda spune că informațiile privind un scandal în şedinţa CEx sunt exagerări

Lucian Alecu

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat că informaţiile privind un scandal în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de marţi sunt exagerări şi a dat asigurări că Viorica Dăncilă va ieşi la Dolj pe locul întâi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„Ce am citit şi eu foarte pe scurt, acum, apărute din Comitetul Executiv, de aici, sunt exagerări. Pot să vă spun tuturor: la Dolj, Viorica Dăncilă a ieşit pe locul întâi în turul întâi. La Dolj, Viorica Dăncilă va ieşi pe locul întâi şi în turul doi. Restul e cancan. (...) Eu nu pot să comentez ceea ce credeţi dvs. că aţi aflat pe surse. (...) Este exagerat ce a apărut până în acest moment în spaţiul public. La Dolj, doamna Dăncilă a câştigat, la Dolj doamna Dăncilă va câştiga”, a arătat el într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PSD.

De asemenea, Lia Olguţa Vasilescu a declarat că va conduce în continuare campania electorală a Vioricăi Dăncilă şi că este mândră de acest lucru. Totodată, a negat că şi-ar fi anunţat intenţia de a renunţa la această funcţie.

„Suntem foarte mobilizaţi şi vom câştiga aceste alegeri”, a spus ea.

Întrebată dacă au fost discuţii aprinse în timpul şedinţei, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că fiecare şi-a spus punctul de vedere, în ideea obţinerii unor rezultate cât mai bune la alegeri. Ea a explicat faptul că a părăsit la un moment dat şedinţa, deoarece a dorit să confirme participarea la o emisiune tv.

„M-a şi alergat aici pe coridor domnul Manda ca să mă întorc la Comitetul Executiv”, a replicat ea.

Ea a negat faptul că ar fi plâns în timpul şedinţei.

„Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Poate am avut lacrimi atunci când am văzut că am intrat în turul doi, dar au fost lacrimi de bucurie”, a adăugat Dăncilă.

AGERPRES