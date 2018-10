Legea offshore: UDMR nu crede până nu vede

Lucian Alecu

Întâlnirea aşteptată ieri între liderii PSD şi UDMR pe tema Legii offshore nu a avut loc. Discuţiile s-au purtat la nivelul liderilor de grup parlamentar, cu o înţelegere de principiu, dar udemeriştii suflă şi în iaurt.

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Vasile Suciu, a declarat ieri că au fost discuţii cu UDMR despre varianta finală a legii offshore şi că în principiu s-a ajuns la o concluzie. „S-au purtat discuţii. Am vorbit cu viceliderul de grup, am vorbit şi în weekend, doar că am înţeles că preşedintele Kelemen Hunor e plecat”, a declarat Suciu.

Viceliderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Szabo Odon, a declarat că Uniunea a purtat mai multe discuţii, inclusiv cu celelalte grupuri parlamentare. UDMR aşteaptă discuţiile de astăzi din Comisia de Industrii a Camerei, pentru o opinie finală.

„Nu ştim ce va ajunge în comisie, aşteptăm să vedem care vor fi discuţiile în principal din comisie, să nu ne trezim că apar alte cifre. Deci până nu vedem care sunt propunerile din comisie, până atunci nu pot să vă spun mai mult”, a arătat Szabo Odon.

La dezbaterile din 3 octombrie din plenul Camerei Deputaţilor, ALDE și UDMR au refuzat să voteze Legea offshore din cauza unor modificări apărute peste noapte, proiectul fiind retrimis la comisii. Joia trecută, Liviu Dragnea şi Vasile Suciu s-a întâlnit cu reprezentanţii ALDE, Andrei Gerea şi Toma Petcu, ajungând la un consens în privinţa modificărilor pe Legea offshore.