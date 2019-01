Leş, despre propunerea la SMAp: Nu m-am gândit la nimic politic, regret că vedem totul în cheie electorală

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a declarat că în momentul în care l-a propus pe generalul Dumitru Scarlat la şefia Statului Major al Apărării (SMAp) nu s-a gândit la nimic politic şi că regretă că "totul este privit în cheie electorală".



"Ministerul funcţionează. Nu este pusă în pericol activitatea, Ceea ce regret, categoric, este că am adus un război, prin care am vrut să beneficiem doar electoral. (...) E o chestiune pe care nu aş fi vrut niciodată să o discutăm. (...) S-a încheiat un mandat. Când ţi s-a terminat mandatul, pleci. Aşa este logic şi normal şi aşa a fost în Armata României de 28 de ani. Şi atunci cu ce am greşit venind şi spunând: 'Haideţi să facem o altă propunere'. (...) Regret din nou că vedem totul în cheie electorală. Şi aici, mă refer preşedintelui. Ceea ce nu este în regulă. Când am făcut această propunere nu m-am gândit la nimic politic. M-am gândit la ceea ce trebuie Armatei în acest moment", a afirmat Leş, luni seara, la România TV.



El a explicat motivele pentru care l-a propus pe Scarlat, care reprezintă România la NATO şi Uniunea Europeană, pentru postul amintit.



"Legea prevede ca ministrul Apărării cu avizul premierului să facă o propunere pentru şeful Statului Major al Apărării din cele trei categorii de forţe sau din locţiitorul şefului Statului Major al Apărării. Niciunul din cei patru enumeraţi nu se încadrează la această propunere. Şeful Statului Major al forţelor terestre are două stele, e nevoie de trei, şeful Statului Major al forţelor navale are trei stele, dar nu îşi poate încheia mandatul (...) de patru ani ca şef al Statului Major al apărării. Actualul locţiitor al şefului Statului Major al apărării mai are aproape două luni până la pensie", a spus Leş.



Ministrul a menţionat că nu a fost la Cotroceni "ca să impună un anumit mers al lucrurilor".



"Am venit şi am spus că aceasta este o posibilă situaţie de lucru în condiţiile în care cei trei de categoriile de forţă nu se încadrează. (...) Vine (n.r. şeful statului) şi spune că propunerea mea este nelegală sau nu respectă rigorile legii. Vine şi spune într-o conferinţă de presă: 'Am rezolvat problema, am prelungit mandatul'. Mandatul trebuia prelungit cu propunerea ministrului Apărării, cu avizul premierului şi decret pe care îl semnează domnul preşedinte. (...) Am contestat la Administraţia Prezidenţială (n.r.decretul de prelungire a mandatului lui Nicolae Ciucă ca şef al SMAp) şi (...) după 30 de zile, la contencios. Eu contest un decret, un act pe care l-a emis Administraţia Prezidenţială. Nu-l contest pe preşedinte, nu-l contest pe consilier, nimic altceva", a mai afirmat Leş.



El a adăugat că i-a propus lui Ciucă să rămână consilier "pe patru stele" al ministrului, după ce îşi încheie mandatul de şef al SMAp. Leş a precizat că în prezent colaborează "bine" din punct de vedere instituţional cu Nicolae Ciucă.



Monitorul Oficial a publicat, pe 29 decembrie, decretul semnat de preşedintele Klaus Iohannis privind prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării.



Anterior, şeful statului transmisese, printr-un comunicat de presă, că întârzierea publicării acestui decret "are grave consecinţe şi atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate".



La finalul şedinţei CSAT în care s-a discutat despre conducerea SMAp, preşedintele Iohannis anunţa că a semnat decretul prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă, precizând că propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, nu a fost aprobată.



"Această propunere făcută de ministrul Apărării nu respectă rigorile legii. În consecinţă, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării, o situaţie foarte neplăcută, care arată o dată în plus, dacă ar fi fost nevoie, că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale ţării. În situaţia în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Deci, nu există o propunere pentru şeful Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără şef al Armatei. Această situaţie generată de incompetenţa PSD trebuie rezolvată. După şedinţa CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia şi am semnat şi trimis spre publicare decretul prin care se prelungeşte mandatul de şef al Armatei pentru generalul Ciucă", susţinea Iohannis.



Ministrul Apărării preciza atunci că propunerea sa pentru şefia Statului Major al Apărării a fost generalul Dumitru Scarlat, care reprezintă România la NATO şi Uniunea Europeană.



Ministerul Apărării Naţionale a depus o plângere prealabilă la Administraţia Prezidenţială, prin care solicită revocarea Decretului nr. 1.331 emis în data de 28 decembrie 2018, privind prelungirea mandatului şefului Statului Major al Apărării, se arată într-un comunicat de presă transmis, pe 9 ianuarie, de MApN. AGERPRES