Lia Olguţa Vasilescu, replică pentru Iohannis: „Eu şi Mircea Drăghici suntem programaţi mâine la notar”

Lia Olguţa Vasilescu, respinsă din nou de preşedintele Klaus Iohannis pentru portofoliul de la Dezvoltare, a precizat că existenţa cazierului judiciar în cazul său a fost certificată prin semnătura premierului, precizând că vineri la 14.00 va merge alături de Mircea Drăghici la notar.

„Am fost în trei guverne şi de trei ori am avut decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Nu ştiu de ce plătim atâtea servicii pe care le are domnul preşedinte în subordine, bănuiesc că ar fi aflat. Eu i-am transmis cartea de identitate. Sunt cetăţean român, cu domiciliul în Craiova şi de asemenea am scos şi certificatul de cazier judiciar pe care l-am transmis Guvernului încă de acum o săptămână, nu s-a pus la dosarul transmis preşedintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnătura premierului că acesta există, se pare că nu o crede pe doamna prim-ministru că există”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la un post de televiziune.

Fostul ministru al Muncii a anunţat că vineri se va prezenta la notar.

„Am înţeles că îmi cere dovada că nu sunt incompatibilă. S-a transmis deja CV-ul meu, de fiecare dată se fac aceste verificări, eu am transmis CV-ul din care reieşea că nu am nicio incompatibilitate, sub semnătură, deci nu aşa cum spune preşedintele şi mâine (vineri -n.r.) o să îi facem şi prin notar că dacă aşa se cere mai nou. Şi eu şi Mircea Drăghici suntem programaţi mâine (vineri - n.r.) la 2 la notar”, a completat Lia Olguţa Vasilescu.