Lia Olguța Vasilescu spune în ce condiții ar putea pleca Liviu Dragnea de la conducerea PSD

Liviu Dragnea poate să părăsească funcţia de preşedinte al PSD doar în urma unui Congres, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, subliniind, că niciun scandal nu face bine partidului.



Aceasta a afirmat, în legătură cu acuzaţiile pe care primarul Capitalei i le-a adus preşedintelui PSD, că este posibil să fie blocaje în privinţa unor proiecte, dar refuză să creadă că ar fi puse de cineva din conducerea partidului.



"Liviu Dragnea poate să părăsească funcţia de preşedinte al partidului doar în urma unui Congres. Deocamdată, noi avem în statut următoarea prevedere, şi suntem cred singurul partid din România care are această prevedere: preşedintele este votat de toţi membrii partidului, toţi se prezintă la urne şi votează preşedintele. Când a candidat Liviu Dragnea a avut trei candidaţi şi data viitoare poate să candideze Liviu Dragnea şi să iasă sau să nu iasă. Dar lucrurile astea se fac într-un cadru organizat şi este bine să rămânem într-un cadru organizat, pentru că suntem partidul de guvernare al României, şi nu face bine niciun scandal, nu ne face bine că nu ne spălăm rufele în familie, că se fac acuzaţii de multe ori nefondate. Şi eu am fost primar şi am fost foarte ajutată de Liviu Dragnea. Dacă nu era el nu se făcea stadionul de la Craiova. Înţeleg că este foarte posibil să fie astfel de blocaje, dar în niciun caz nu cred că sunt puse de cineva din conducerea partidului, refuz să cred acest lucru", a explicat Olguţa Vasilescu, miercuri noapte, la Antena 3.



Ea consideră că reproşurile nu trebuie făcute în public şi că, în opinia sa, miniştrii ar trebui să iasă să spună dacă într-adevăr au fost blocaje.



"Mie îmi place foarte mult să mă exprim în interiorul partidului când am ceva de spus şi mi-am susţinut de fiecare dată punctul de vedere cu tărie, chiar dacă i-a nemulţumit pe liderii partidului, toţi. Niciunul dintre noi nu este perfect, toate lucrurile astea trebuie să ni le spunem între noi, dar din punctul meu de vedere nu cred că trebuie spuse în public, cel puţin nu într-o manieră care să ducă la rupturi iremediabile şi, mai mult decât atât, cred că avem obligaţia să spunem adevărul, ăla care este.

Sunt multe lucruri de care ea (Gabriela Firea nr) se loveşte ca primar, dar cred că toate lucrurile astea trebuie discutate între noi şi cred că miniştrii au obligaţia să iasă mâine sau poimâine să spună dacă au fost într-adevăr blocaje, pentru că Partidul Social Democrat este un partid al primarilor, pentru noi este foarte important ca primarii să câştige alegerile, nu mai vorbesc de Primăria Capitalei, care este perla coroanei. Eu nu cred că este cineva nebun în PSD, indiferent cum se cheamă el şi indiferent ce funcţie are, ca să blocheze un primar, pentru că în funcţie de rezultatele primarului se câştigă sau nu se câştigă alegerile generale, adică guvernarea", a mai precizat ministrul Muncii.



Aceasta a subliniat că PSD are nevoie de voturile bucureştenilor şi, dacă primarul este bun şi face ceva, automat ajută şi partidul

.

"Sunt convinsă că nu e nimeni atât de nebun în PSD să vrea să blocheze o primărie cum este cea a Bucureştiului, pentru că vom avea cu toţii nevoie de voturile bucureştenilor. Şi dacă primarul este bun şi face ceva, automat ne ajută şi pe noi ca partid. Se spune că primul mandat îl câştigi cu partidul, al doilea îl iei numai dacă eşti bun, dacă ai făcut ceva. Adică aici este o chestiune foarte clară, hai să rezolvăm problemele, nu să căutăm duşmani în interiorul partidului şi numai cu o ţintă, că nu e în regulă", a mai spus Vasilescu.



Întrebată dacă e posibilă o fisură în partid, ministrul Muncii a răspuns că, atunci "când vorbeşti de un scor de 65 la 1 este greu să crezi că se face fisură în partid, este vorba despre votul din CEX, doamna Firea, restul partidului".



Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat marţi, la TVR, că o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Partidului Social Democrat "ar fi benefică", în cazul în care liderul PSD nu reuşeşte să îşi schimbe modul de lucru, acela de a se consulta "doar cu două-trei persoane".



"Este doar punctul meu de vedere, nu m-am consultat cu alţi colegi. Din punctul meu de vedere, da (ar trebui să facă un pas în spate, n.r.). (...) Este doar punctul meu de vedere, nu m-am consultat cu nimeni, nu am cerut acceptul nimănui. Ori schimbă modul de lucru şi renunţă la a se mai consulta doar cu două-trei persoane - multe care nici nu fac parte din Guvern - deci ori schimbă total modul de lucru, dar nu cred că poate să lucreze în acest sens, pentru că ar fi făcut-o - dacă poate, ar fi minunat - dacă nu, cred că o retragere ar fi benefică pentru partid, dar nu atât mai puţin pentru partid, cât pentru ţară", a precizat Firea, întrebată fiind dacă Liviu Dragnea ar trebui "să facă un pas în spate".



Totodată, miercuri, într-o conferinţă de presă, Gabriela Firea l-a acuzat, pe preşedintele PSD de faptul că nu sprijină proiectele majore ale Bucureştiului.



"Dacă ar fi să discutăm real, primul nostru conflict major a fost anul trecut, la final, când domnia sa era de acord - şi am avut dovezi în acest sens - ca Primăriei Capitalei să i se taie 40% din buget. Atunci când era creionat bugetul de către Ministerul de Finanţe la sfârşitul anului. Am avut noroc cu faptul că au fost colegi din Ministerul de Finanţe şi din Guvern care au spus că va fi o catastrofă pentru Capitală tăierea unei sume atât de mari. Aşa cum vă aduceţi aminte, m-am luptat şi eu la acel moment şi am spus că nu voi accepta sub nicio formă să tăiem bugetul Capitalei cu aproape jumătate - şi am şi spus că voi pleca din toate funcţiile politice, pentru că eu nu pot să asist la falimentul Capitalei pe timpul unui mandat de primar PSD", a susţinut Firea.

