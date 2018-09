Liberalii depun plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că plângerea penală împotriva preşedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for în sesiune extraordinară, va fi depusă de deputaţii liberali.



"Am discutat acest subiect. Am luat decizia ca plângerea să fie depusă de deputaţi, lăsând la latitudinea fiecărui deputat dacă semnează sau nu semnează această sesizare contra lui Liviu Dragnea", a spus Orban, la Parlament, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a precizat că această plângere va fi depusă în momentul în care vor fi strânse semnăturile.



"Nu putem accepta să tolerăm acest precedent grav care a dus la realizarea de disfuncţionalităţi majore în funcţionarea Parlamentului, o instituţie fundamentală în statul român, de către Liviu Dragnea, mai ales în momente extrem de importante pentru România, pentru că motivaţia solicitării de convocare a sesiunii extraordinare era determinată de evenimentele din 10 august şi nevoia de a descoperi şi identifica vinovaţii pentru reprimarea brutală a manifestanţilor şi, de asemenea, comisia de anchetă pentru descoperirea responsabililor pentru scăparea de sub control a virusului pestei porcine africane, care a afectat extrem de grav societăţi, ferme şi gospodării ale românilor", a adăugat preşedintele PNL. AGERPRES