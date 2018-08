Liberalii din comisiile de apărare solicită audierea ministrului de Interne şi a prefectului Capitalei

Parlamentarii liberali din comisiile de apărare solicită audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru, cu privire la protestul diasporei.



"Comisia de apărare din Senat va solicita Biroului permanent al Senatului, domnului preşedinte al Senatului, aprobarea desfăşurării activităţii comisiei astfel încât să demarăm aceste proceduri de audiere, de dezbatere şi de analiză a ceea ce s-a întâmplat în seara de vineri în Piaţa Victoriei", a declarat luni preşedintele Comisiei de apărare din Senat, liberalul Marcel Vela.



El a precizat că cei care vor fi invitaţi la aceste audieri sunt persoane care pot da detalii despre desfăşurarea mitingului din 10 august.



"O să începem cu prefectul Capitalei, apoi cu şeful dispozitivului de jandarmi din Piaţa Victoriei, aceste audieri urmând să fie urmate şi de conducerea Jandarmeriei şi în final cu doamna ministru Carmen Dan să avem o discuţie pentru a găsi cauzele acestui efect nedorit care a pus într-o lumină proastă Jandarmeria", a spus Vela, care a aşteaptă şi părerile protestatarilor.



La rândul său, Ovidiu Raeţchi, vicepreşedinte al Comisiei de apărare din Camera Deputaţilor liberalul, a precizat că marţi va avea loc o reuniune a forului.



"Noi, la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, avem şansa să avem prevăzută o şedinţă chiar mâine (n.r. marţi), tocmai pentru astfel de situaţii urgente. De aceea, am discutat cu colegul meu din USR care face parte din biroul de conducere al comisiei şi vom solicita chiar astăzi o întâlnire a Biroului şi emiterea de invitaţii pentru şedinţa de mâine, pentru conducerea MAI, doamna Dan, pentru secretarii de stat care au în coordonare domeniul Jandarmeriei şi domeniul intervenţiilor de urgenţă de tip ISU (...), tot ce înseamnă conducerea Jandarmeriei, conducerea Brigăzii speciale de intervenţii, care a jucat un rol însemnat, şi de asemenea, mâine e greu, dar în perspectiva unei alte întruniri, manifestanţi care au devenit victime ale violenţelor şi care trebuie să îşi povestească experienţele în faţa Parlamentului", a spus Raeţchi.



El a făcut apel la PSD să accepte aceste audieri şi a menţionat că situaţia de la mitingul din 10 august poate fi motiv de moţiune de cenzură în sesiunea ordinară a Parlamentului.



"Categoric. Faptul că am văzut cetăţeni români cărora organe de forţă ale statului le cereau să dispară din peisaj, deşi nu ameninţau pe absolut nimeni, faptul că am văzut cetăţeni români cu mâinile ridicate care erau loviţi cu bastoane de cauciuc peste faţă, deşi nu ameninţau pe nimeni, faptul că am văzut cetăţeni români care primeau gaze peste faţă, deşi erau din nou cu mâinile ridicate, de la o distanţă de câţiva centimetri, care este inacceptabilă pentru siguranţa lor, ne face să credem că e o situaţie de gravitate de nivelul unei moţiuni de cenzură", a adăugat Raeţchi. AGERPRES