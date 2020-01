Liberalii își vor guvernul demis. Dar nu cred că PSD și UDMR îl pot da jos cu moțiunea de cenzură

Karina Knapek

Liberalii sunt sceptici că moțiunea de cenzură a PSD va trece, din cauza unor parlamentari social-democrați care nu doresc să piardă șase luni din mandat. Asumarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi ar urma să pice însă la Curtea Constituțională, având în vedere atât deciziile anterioare ale CCR pe acest subiect, cât și o recomandare a Comisiei de la Veneția. Astfel, PNL urmează să declanșeze o adevărată furtună de asumări de răspunderi, pe teme care să facă, practic, imposibilă supraviețuirea Guvernului Orban. Se mizează exclusiv pe cartea alegerilor parlamentare anticipate, unde PNL speră să ia cele mai multe mandate în noul Legislativ și să-și securizeze guvernarea pentru următorii patru ani.

Mâine, Ludovic Orban se va prezenta în fața plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, în cadrul procedurii de asumare a răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind modificarea legislației electorale, în sensul revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. 29, 30 și 31 ianuarie sunt, practic, zilele prevăzute de lege în care contestatarii din Parlament ai demersului și ai modificării propuse prin asumare pot depune o moțiune de cenzură. Trecerea moțiunii are două efecte simultane. Primul este că legea pe care și-a asumat-o Executivul este considerată respinsă, astfel încât alegerea primarilor se va face, ca și până acum, într-un singur tur, pe de o parte, și, pe de altă parte, Guvernul este demis.

Neadoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi, măsură inițiată de PNL, nu avantajează nici PNL, nici PSD, care au, în prezent, cel mai mare număr de primari aleși într-un singur tur, ci este o chestiune care ar avantaja partidele mici – USR, ALDE, PMP și Pro România. De asemenea, modificarea ar dezavantaja, pe plan local, UDMR. În schimb, căderea Guvernului Orban ar avantaja planul PNL și USR de a se declanșa alegerile parlamentare anticipate, în ideea că, astfel, vor primi voturile necesare pentru a-și instala mult mai mulți parlamentari decât în momentul de față. Alegerile anticipate ar dezavantaja PSD și ar pune în dificultate un viitor parlamentar al ALDE, Pro România și PMP.

Se mizează pe dezertori

Bazându-se pe această ecuație, surse liberale arată că moțiunea de cenzură a PSD nu are nicio șansă să treacă. „PSD va alege răul cel mai mic pentru ei. Ca să nu-și scurteze mandatele cu o jumătate de an, vor accepta alegerile locale în două tururi de scrutin”, spun sursele citate. Concret, se mizează pe faptul că mulți parlamentari de la PSD nu vor vota această moțiune de cenzură, pentru a-și securiza funcția de senator sau de deputat. Matematic, pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de 233 de voturi. PSD are, în acest moment, 198 de parlamentari și, împreună cu UDMR, rezultă un total de 228 de senatori și deputați. Conducerea interimară a PSD, dar și cei de la UDMR negociază intens, în această perioadă, pentru adunarea voturilor, fiind solicitați, în acest sens, cei trei deputați independent - excluși din ALDE în toamna trecută - Ștefan Alexandru Băișan, Marian Gheorghe Cucșa și Grațiela Gavrilescu. Presupunând că și aceștia trei vor achiesa la dărâmarea Guvernului Orban, moțiunea se poate baza, astfel, pe maximum 231 de voturi.

Însă, conform surselor politice, nu toți cei 198 de parlamentari ai PSD au urma să voteze moțiunea de cenzură. Ceea ce va determina PSD să apeleze la planul al doilea de blocare a legii de modificare a alegerii primarilor, respectiv atacul la Curtea Constituțională. Mai mult, există informații potrivit cărora parlamentarii PSD vor urmări cu atenție modul în care se vor mișca liberalii la votul asupra moțiunii, astfel încât, dacă există riscul ca anumiți membri ai PNL să voteze moțiunea, în vederea declanșării alegerilor anticipate, vor exista voturi social-democrate împotriva moțiunii. Iar lucrurile nu ar fi, din acest punct de vedere, controlate de conducerea PSD.