Lider PSD, declarații dure după pierderea alegerilor prezidențiale. „Demisie sau alegeri”

Preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a afirmat că este necesară o analiză serioasă în partid, iar cei care au condus campania electorală "să aibă bărbăţia să şi-o asume" şi a spus că "în politică există un singur act: demisia sau alegeri".



"În PSD în acest moment trebuie să avem o analiză serioasă, pe toate structurile partidului. Şi e momentul să luăm totuşi măsuri radicale, nu să mai peticim. De 3 ani de zile tot am încercat să peticim, să ascundem unele deficienţe în partid şi lucrul ăsta ne-a adus aici. E foarte clar că trebui să ne asumăm fiecare dintre noi responsabilităţile şi să încercăm să recâştigăm încrederea românilor. E clar că, cu toate că PSD a luat foarte multe măsuri bune pentru ţară, că este un partid pro european, un partid deschis, totuşi în ultimii ani am avut probleme mari vizavi de partea umană, de caracterul oamenilor, de partea conducerii de a mobiliza, de o comunicare defectuoasă şi e clar că trebuie reformat. (...) Trebuie o analiză serioasă şi trebuie regândite absolut toate liniile partidului", a declarat Bădălău la Digi24 TV.



În opinia acestuia, PSD trebuie să aibă "un nou început".



"Cred că PSD are capacitatea de a-şi crea anticorpi în interiorul partidului, de a lua o decizie în interiorul partidului. (...) Trebuie să fim lăsaţi din interior să facem acest lucru, cred că cei care au condus campania electorală trebuie să aibă bărbăţia să şi-o asume. Un om politic e un om care este responsabil pentru actele sale. Vreau să le mulţumesc, dar în acelaşi timp trebuie să avem curajul să decidem, nu mai putem funcţiona aşa şi pune de azi pe mâine tot felul de oameni care efectiv nu cunosc organizarea şi modul de a face politică", a afirmat Bădălău.



Întrebat cum trebuie să-şi asume rezultatele obţinute cei care au condus campania, el a spus: "În politică există un singur act: demisia sau alegeri, un congres. Altă soluţie nu avem. În acest moment şi eu sunt bulversat, m-am uitat pe rezultatele din ţară şi PSD trebuie să aibă un nou început, asta e clar". AGERPRES