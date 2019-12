Lider USR: Biroul Naţional a luat o decizie greşită prin excluderea lui Oli Ardelean

Preşedintele USR Sector 3, consilierul municipal Bogdan Stroe, consideră că este o greşeală excluderea lui Oli Ardelean din partid, după ce acesta a semnalat existenţa unor semnături false în dosarele care urmau să fie depuse la primării în cadrul campaniei "Fără Penali".



"Biroul Naţional al USR a luat aseară o decizie greşită şi nedreaptă: excluderea colegei noastre Oli Ardelean. Nu mi-a fost niciodată frică sau jenă să le zic colegilor mei din USR când greşesc. I-am zis-o şi lui Nicuşor Dan de câteva ori, iar acum le zic acelaşi lucru deschis celor 13 colegi care au dat acel vot aseară, în frunte cu Dan Barna. Iar pentru că toate căile interne de a rezolva această problemă nu au avut succes o fac în mod public", a scris Stroe pe Facebook.



El a menţionat că, la începutul lui iunie 2018, USR se afla departe de ţinta de 500.000 de semnături necesare în vederea revizuirii Constituţiei şi că, la momentul respectiv, a fost abordat de către Ciprian Necula, unul dintre coordonatorii proiectului.



"M-a întrebat cine s-a ocupat de campania de semnături din 2016 şi dacă există copii după acele semnături. I-am zis că de campanie s-a ocupat Diana Pungă şi nu ştiu alte amănunte. După câteva zile a revenit, m-a ruga pe mine să vorbesc cu Diana de acele semnături că o cunosc mai bine. Bineînţeles că nu am vorbit cu Diana despre aşa ceva, am considerat că sub stresul enorm de atunci oamenii mai pot avea şi gânduri greşite, dar e important să ţinem calea dreaptă", a adăugat el.



Conform lui Bogdan Stroe, după implicarea actorilor în campanie, aceasta a devenit "un fenomen social" şi au fost strânse un milion de semnături.



"Oli Ardelean descoperise în dosarele pe care trebuia să le ducă la primării semnături false. Ciprian Necula raportase acele semnături pentru Ilfov şi ele au fost duse direct la centru şi puse în dosarele pentru primării. Erau luate de la o firmă de promoteri angajată la nivel de SG. Oli a cerut demisia imediată a lui Ciprian Necula, dar Dan Barna a zis că ar fi bine să finalizăm proiectul, iar apoi vom face un audit intern despre posibile nereguli. Am acceptat acel argument şi nu i-am cerut şi eu demisia lui Ciprian în interesul proiectului. (...) În final pe Ilfov validarea s-a făcut la limită, am avut câteva sute de semnături peste baremul de 20.000", a mai arătat acesta.



Potrivit lui Bogdan Stroe, deşi a trecut mai bine de un an de atunci, auditul nu a fost realizat, iar Ciprian Necula e în continuare angajat al USR la Secretariatul General şi membru al USR Ilfov, iar sesizările la adresa lui nu au fost discutate de niciun for al partidului.



"S-au făcut multe greşeli în campania prezidenţială recent încheiată: de la gestionarea momentului moţiunii de cenzură, până la glumiţe şi comentarii arogante, atacuri la adresa presei şi jigniri ale electoratului din partea unor membri marcanţi ai USR. În aceste condiţii, să consideri o greşeală capitală o postare publică citită de câteva zeci de oameni în care Oli îl critică pe Dan Barna pentru că la mai bine de un an nu s-a ţinut de cuvânt în privinţa acelui audit mi se pare de o ipocrizie maximă", a apreciat liderul USR Sector 3. AGERPRES