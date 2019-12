Lider USR, despre angajarea răspunderii pe buget: Am fi dorit dezbatere în Parlament, dar înţelegem poziţia Guvernului

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a declarat marţi că decizia de asumare a răspunderii Guvernului pe proiectul de buget pentru anul viitor este o premieră şi se creează un precedent, menţionând că ar fi de dorit ca bugetul să fie dezbătut în Parlament, dar consideră că este de înţeles şi poziţia Executivului Orban în actualul context politic.



"Decizia de asumare a răspunderii Guvernului în Parlament pe proiectul de buget pe 2020 este o premieră, în mod normal ne-am fi dorit să vedem bugetul în Parlament, să dezbatem acest buget. Este un precedent şi acum ştiu că Ludovic Orban şi Guvernul dânsului sunt plini de bune intenţii şi fac asta pentru a se asigura că au un proiect al bugetului controlabil şi aplicabil de la anul, ţinând cont de majorităţile din momentul ăsta în Parlament. Însă este un precedent periculos pentru ce ar putea face cineva, folosindu-se de acest exemplu, un partid de guvernare la un moment dat cu mai puţine bune intenţii să împingă această idee de asumarea răspunderii. Din nou, însă, înţelegem şi poziţia Guvernului Orban, că am văzut ce se întâmplă în comisii. Suntem într-un Parlament aşezat cumva pe scorul de la parlamentare din 2016 din decembrie, cu un PSD solid la Senat, foarte solid la Senat, şi destul de solid la Camera Deputaţilor, care poate face, să spun aşa plastic, bugetul harcea-parcea", a spus Moşteanu la Parlament.



El a adăugat că este dreptul PSD să sesizeze CCR pe tema bugetului, însă trebuie să fie un dialog.



"Trebuie să discute cu domnul Orban şi să se lege mai puţin de forma prin care trece acest buget în Parlament, să se uite mai mult la cifre, pentru că faptul că acest buget va trece prin asumare este în realitate o consecinţă a găurii pe care PSD a lăsat-o în buget după trei ani de guvernare şi acum ce vedem noi că se încearcă - limitarea dezastrului - se încearcă un buget pe 3,6% deficit, ceea ce oricum este mult", a apreciat acesta.



Moşteanu a mai spus că USR pregăteşte amendamente la proiectul de buget, pe care le va trimite Guvernului.



"Acum ne uităm pe proiect, lucrăm cu colegii, credem că se mai pot face nişte ajustări, sunt anumite, să zic, alocări bugetare care ar putea suferi modificări pentru binele tuturor. Şi ne uităm un pic şi la transport, la sănătate. Sunt nişte discuţii probabil în zilele care urmează, vom avea nişte amendamente solide, pe care le vom transmite, bineînţeles, Guvernului Orban", a susţinut el.



În opinia lui Moşteanu, ar fi un risc pentru deficitul bugetar adoptarea bugetului prin dezbateri în Parlament.



"Consider că ar fi un risc pentru acest proiect de buget şi pentru a avea un buget cu care Guvernul să şi poată lucra la anul, pentru că am văzut, mai ales în ultima lună, intenţiile PSD aici în Parlament. (...) Trebuie să învăţăm şi noi, parlamentarii, să înveţe de fapt parlamentarii care fac proiecte de legi populiste că la un moment dat s-ar putea să se întoarcă împotriva lor", a adăugat el. AGERPRES