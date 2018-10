Liderii USR îl acuză pe Liviu Dragnea că blochează accesul magistraţilor tineri în DNA

Uniunea Salvaţi România a criticat luni ultimele modificări la legile Justiţiei, susţinând că s-a blocat accesul magistraţilor tineri în DNA şi, în special, în funcţiile de conducere la ordinul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea.



"USR reclamă că noul ordin al lui Dragnea pentru ministrul Justiţiei a fost blocarea accesului magistraţilor tineri în DNA şi în special în funcţiile de conducere, iar Tudorel Toader l-a executat imediat prin OUG-ul de astăzi pentru modificarea legilor Justiţiei. După ce ieri seară a fost la sediul PSD, Tudorel Toader a anunţat în această dimineaţă că OUG-ul pe legile Justiţiei prevede şi creşterea vechimii în profesie de la 8 ani la 10 ani pentru ca un procuror să intre în DNA, iar procurorul-şef al direcţiei trebuie să aibă minim 15 ani experienţă. Dragnea are nevoie de procurori cuminţi în DNA. Până acum, era nevoie de 8 ani ca un procuror să fie şef al DNA, iar în prezent este nevoie de 10 ani doar ca să intre în direcţie", se arată într-un comunicat de presă al USR.



Potrivit Uniunii, această prevedere introdusă în OUG "nu este o surpriză", în condiţiile în care atunci când a avut de ales pentru conducerea DNA între doi procurori din Constanţa, Toader a selectat-o pe Adina Florea, "în detrimentul unui procuror tânăr care a avut rezultate şi s-a remarcat" prin dosarele împotriva lui Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu.



"Prin acest OUG, Tudorel Toader se foloseşte de articolul modificat din lege cu privire la activitatea procurorilor care se desfăşoară sub autoritatea ministrului Justiţiei, pentru a-şi aroga dreptul de a începe anchete disciplinare împotriva procurorilor. Iniţial, în proiectul de ordonanţă, ministrul putea sesiza Inspecţia Judiciară şi împotriva judecătorilor, dar s-a răzgândit între timp. Din nou, Tudorel Toader pune presiune pe procurori!", a declarat deputatul USR Stelian Ion.



USR critică şi faptul că ministrul Toader a anunţat o "radiografie" a procurorilor detaşati în Ministerul Public.



"Metoda de lucru a puterii actuale privind modificarea legilor Justiţiei se înscrie în acelaşi spirit de 'noaptea, ca hoţii' - duminică seara la ora 23 încă erau discuţii, se stabilea modul de funcţionare a Justiţiei în această ţară, ceea ce este nu doar revoltător, pentru că asta deja trăieşte România de un an şi jumătate, dar este împotriva tuturor tratatelor la care România este parte", a arătat preşedintele USR, Dan Barna. AGERPRES