Liderul ALDE a primit o scrisoare de la directorul SRI

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marţi, că a primit în cursul acestei zile o scrisoare de la directorul SRI, Eduard Hellvig, pe care nu o poate da publicităţii, dar care nu conţine date secrete şi "face trimitere şi la protocoale".

"Pentru că aţi spus de protocoale, şi eu am luat atitudine şi am cerut Comisiei parlamentare de control al SRI să invite conducerea SRI la o discuţie lămuritoare, pentru că, sigur, am avut parte de o serie de explicaţii publice. Mai mult de atât, pot să vă spun că am primit astăzi o scrisoare din partea directorului SRI, care a fost adresată, din câte ştiu, şi celorlalţi preşedinţi de partide parlamentare. Dar după părerea mea rămân în continuare nişte semne de întrebare în legătură cu existenţa acestor protocoale, despre care ni se comunică că au fost denunţate, despre efectele pe care le-au produs, despre baza legală folosită pentru a fi întocmite, şi cred că până nu lămurim clar aceste lucruri şi, mai mult decât atât, până nu rezolvăm din punct de vedere legislativ o interdicţie clară ca pe viitor să nu se mai repete astfel de bazaconii, problema nu e încheiată", a afirmat Tăriceanu la Parlament.

Întrebat despre conţinutul scrisorii, Tăriceanu a răspuns: "Nu vă pot spune. (...) Nu conţine date secrete, sunt afirmaţii de principiu, dar nu am discutat încă dacă facem publică această scrisoare. (...) Face trimitere, sigur, şi la protocoale".

Despre o eventuală evaluare a şefului SRI, Tăriceanu a spus: "Nu ştiu dacă există această prevedere legală, care există şi în cadrul procurorilor şi de care până acum miniştrii Justiţiei nu au făcut uz niciodată. Din acest motiv, noi am avut aceste grave derapaje din justiţie, pentru că procuratura, de fapt, a devenit stat în stat şi a făcut aproape orice. Şi din acest punct de vedere, sigur că este foarte oportună o evaluare a activităţii manageriale a tuturor celor care deţin funcţii de conducere în procuratură. În ceea ce priveşte SRI, eu am salutat faptul că începând cu 2017, după ce noul Parlament a fost ales, Comisia de control al activităţii SRI şi-a intrat în atribuţii în mod serios, şi-a asumat responsabilităţile".

El a adăugat că ar putea spune despre cât de mulţumit este de activitatea şefului SRI numai după o discuţie cu membrii Comisiei parlamentare de control al Serviciului. "Pentru acest lucru avem o Comisie de supraveghere a activităţii SRI şi, în primul rând, aş putea să am un punct de vedere după ce fac o discuţie cu membrii comisiei pe acest subiect", a precizat Tăriceanu. AGERPRES