Liderul grupului UDMR din Senat: Modificarea legii electorale cu mai puţin de un an până la alegerile locale, neconstituţională

Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a precizat că senatorii Uniunii nu au susţinut, miercuri, modificarea legii care prevedea alegerea primarilor în două tururi de scrutin, pentru că modificarea legii electorale este neconstituţională cu mai puţin de un an până la alegerile locale.



"Există o decizie a Curţii Constituţionale din 2012 care spune că nu se poate modifica legea electorală cu mai puţin de un an înainte de alegeri", a spus Cseke Attila, conform unui comunicat al Biroului de Presă al UDMR.



Liderul senatorilor UDMR a subliniat că partidele parlamentare care cred în importanţa statului de drept nu ar trebui să voteze propuneri legislative contrare unei decizii a Curţii Constituţionale.



"Nici noi nu am fost de acord cu fiecare decizie a Curţii Constituţionale, dar am respectat fiecare decizie a acestui for. Într-un stat de drept, aceste decizii trebuie respectate. (...) După iunie 2020, putem dezbate acest subiect. Dar, până atunci, acest subiect este închis, până atunci legea electorală nu trebuie modificată nici prin ordonanţe de urgenţă, nici prin proiecte legislative", a conchis senatorul UDMR.



În comunicatul UDMR este citată poziţia CCR care face referire la modificarea legii electorale.



"În cadrul lucrărilor Comisiei de la Veneţia s-a statuat faptul că stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii procesului electoral, iar modificarea frecventă a normelor şi caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul. Ceea ce trebuie evitat nu este atât modificarea sistemelor de scrutin, ci modificarea lor frecventă sau cu puţin timp (mai puţin de un an) înainte de alegeri", se arată în decizia CCR, citată în comunicatul de presă al UDMR.

AGERPRES