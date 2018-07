Liderul PSD despre cum se vor calcula pensiile

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că noua lege a pensiilor va îndrepta inechităţile apărute în calculul pensiilor pentru oameni care au muncit în aceleaşi condiţii, dar s-au pensionat la date diferite, precizând, totodată, că nicio pensie nu va scădea.

Vorbind la un post de televizine, el a prezentat mai multe principii de bază ale noului proiect de lege a pensiilor si a aratat că viitorul act normativ va recompensa mai bine munca şi va mări ritmul de creştere a pensiilor.

Astfel, noua lege va introduce principiul "100% contributivitate", prin care valoarea pensiei va reflecta contribuţia plătită în anii de activitate. În plus, fiecare angajat va primi o informare anuală cu numărul de puncte acumulate, ceea ce-i va permite să-şi calculeze singur viitoarea pensie.

În acest context, Dragnea a menţionat că prin transferul contribuţiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat s-a reuşit o diminuare a deficitului bugetului de pensii.

"Erau două milioane de români care munceau, dar pentru care nu se plăteau contribuţiile sociale. Or, acei oameni intrau într-o foarte mare problemă socială, aici, la principiul de 100% contributivitate. Atunci aveam un deficit de 6 miliarde pe fiecare an la bugetul de pensii. Acum s-a micşorat cu 3 miliarde, numai din acest transfer. Această diferenţă va ajunge la zero, dar în fiecare an va trebui să punem de la bugetul de stat dintr-un motiv foarte simplu - pentru că în fiecare an pensiile vor creşte. Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat şi fiecare îşi va putea lua pensia la momentul când ştie că va face vârsta de pensie sau va îndeplini condiţiile din legea care va fi adoptată", a arătat Liviu Dragnea.

Potrivit acestuia, viitoarea lege va introduce o formulă de calcul a pensiilor care va ţine cont de numărul de puncte şi valoarea punctului de referinţă, acesta din urmă fiind stabilit pentru un stagiu mediu de cotizare de 25 de ani şi indexat cu rata inflaţiei.

Noua formulă va intra în vigoare din anul 2021 deoarece este nevoie de recalcularea pensiilor pentru cei 5,2 milioane de pensionari din România, a precizat liderul PSD. "Sunt bani de pensii şi sunt bani nu numai de pensiile actuale, ci şi de pensiile mărite", a dat asigurări Liviu Dragnea. AGERPRES