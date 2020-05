Liderul PSD, la un pas de leșin, în timp ce prezenta 28 de măsuri pentru restartarea economiei

Lucian Alecu

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a ajuns, ieri, la Spitalul Militar din București, după ce, în timpul unei conferințe de presă pe care o susținea, în care prezenta 28 de măsuri pe care PSD le-a identificat pentru relansarea economiei, i s-a făcut rău. Conferința a fost întreruptă, iar Ciolacu a plecat, cu mașina SPP, către spital, pentru investigații medicale. Câteva ore mai târziu, președintele social-democrat a fost externat, medicii precizând că politicianul a avut o cădere de calciu. Au fost eliminate, spun surse politice, toate variantele conform cărora Ciolacu ar fi suferit un AVC, un infarct sau că ar fi contaminat cu coronavirus.

După câteva ore de investigații medicale, Spitalul Militar din București a transmis că președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut o cădere de calciu. Surse din PSD susțineau, de asemenea, că și rezultatul testului este unul negativ. Preşedintele interimar al PSD a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău şi a leşinat la o conferinţă de presă, chiar în timp ce prezenta programul „Repornim România”, constând într-un un pachet cu 28 de măsuri de relansare economică. Ciolacu susținea că acest program este făcut la cheie și că PSD îl dă lui Klaus Iohannis și liberalilor, aceștia neavând altceva de făcut decât să-l pună în aplicare.

Proiectul prezentat vizează sprijinirea angajatorilor care își reiau activitatea și reîncadrează români care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență și pentru cei care au revenit în țară. Ar urma să se instituie un stimul de reinserție în valoare de 2.250 lei lunar acordat angajatorilor care încadrează persoane cărora le-au încetat raporturile de muncă pe perioada stării de urgență sau persoane care s-au repatriat începând cu data de 1 martie 2020, pentru o perioadă de 12 luni, sub obligația ca persoana în cauză să fie menținută în activitate cel puțin încă un an de la data încetării acordării subvenției și sub condiția ca același angajat să nu beneficieze de aceeași măsură de la mai mulți angajatori în același interval de timp.

Scutirea de impozite și scheme de ajutor

Proiectul mai vizează eșalonarea în rate egale a plății impozitului aferent veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor realizate pe perioada stării de urgență, pentru o perioadă de 3 luni, concomitent cu acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor care înțeleg să nu acceseze opțiunea de reeșalonare stabilită de prezenta lege. De condițiile prezentate ar urma să beneficieze și cei care realizează venituri din drepturi de autor.

În legătură cu puterea de cumpărare a populației, proiectul vizează că Guvernul definește, până la data de 1 iulie 2020, consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru acesta. Ar urma, de asemenea, să se instituie o indemnizație de sprijin de 700 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de până la 1.500 lei și de 300 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de la 1.501 lei până la 2.000 lei/lună. Indemnizația de sprijin se acordă pentru o perioadă de trei luni. Iar, începând cu data de 1 iunie 2020, veniturile obținute de medicii de familie ar trebui să fie scutite de impozit.

Agricultura, vizată de o serie de măsuri

PSD vrea, de asemenea, deblocarea economiei și diminuarea blocajulului financiar și a creditului comercial prin eșalonarea obligațiile fiscale înregistrate, pentru o perioada de 3 luni, fără a fi calculate dobânzi, pentru companiile aflate în dificultate financiară, dar și prin acordarea de linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat, cu termen între 3 și 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% și 50 la sută. În privința susținerii agriculturii românești, proiectul vizează ca plata la produsele alimentare proaspete de către marile lanțuri de magazine către furnizorii locali să fie efectuată în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea facturii, respectiv 15 zile lucrătoare pentru celelalte tipuri de produse alimentare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să instituie o schemă de ajutor de stat privind plata suplimentară pe hectar/cap de animal pentru anul 2020 echivalent cu cuantumul plății de bază pentru anul de cerere anterior. Schema de ajutor de stat se va adresa atât fermierilor afectați de fenomenele meteorologice nefavorabile, cât și pentru cei care au suferit pierderi de venit sau costuri suplimentare ca urmare a situației generate de existența COVID-19 pe teritoriul României. Plafonul maxim al schemei de ajutor de stat este de 500 milioane de lei și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Președintelui Camerei Deputaților i s-a făcut rău în timpul unei conferințe de presă. Social-democrații dau vina pe proasta ventilare a încăperii respective