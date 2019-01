Liderul UDMR: România va face faţă mandatului de preşedinte al Consiliului UE

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că România va face faţă mandatului de preşedinte al Consiliului UE şi a menţionat că ceremonia de la Ateneul Român care a inaugurat oficial preşedinţia română putea fi pregătită mai bine "şi din punct de vedere diplomatic, protocolar".

"Bucureştiul trebuie să fie foarte atent la dosarele în actualitate, trebuie să pregătească foarte bine perioada următoare, pentru că în această perioadă de şase luni de zile mari lucruri nu se vor întâmpla. Sigur, cu Brexitul e o altă poveste şi aici dacă se va amâna Brexitul pentru o dată ulterioară, spre iulie sau spre sfârşitul anului, atunci singur, rămâne de văzut cum putem gestiona mai bine cu Consiliul şi cu Comisia această problemă uriaşă. Dar eu nu cred că România va da greş, nu cred că sunt lucruri care nu pot fi gestionate la acest moment, fiindcă tehnicienii, în primul rând, diplomaţii sunt pregătiţi, dosarele sunt pregătite", a afirmat Kelemen Hunor la RFI.

El a spus că "întâlnirile politice au câteva subiecte legate de Balcanii de Vest, de integrarea şi extinderea UE, dar decizii definitive nu vor fi luate în această perioadă".

"Despre bugetul UE ar trebui să ne preocupăm, dacă suntem capabili, împreună cu finlandezii, bineînţeles, pentru că ei vor prelua mandatul de la noi, bugetul 2020- 2027, fiindcă nu ne este indiferent cum va arăta acest buget, dacă sumele pentru agricultură sau Politica Comună Agricolă vor rămâne sau nu vor rămâne, dacă fondurile pentru coeziune vor creşte sau nu vor creşte. Rămâne acel dosar Brexit. Eu cred că ar trebui să facă şi România, dar şi Consiliul şi Comisia şi toţi factorii de decizie din Europa, o presiune, în sensul bun al cuvântului, asupra Londrei pentru a pregăti un nou referendum. Eu cred că ieşirea Marii Britanii din UE este o pierdere pentru toată lumea. Se vede că nu este, în acest moment, pregătită această ieşire, se vede că în Marea Britanie creşte procentul sau categoria celor care nu vor ieşirea din UE şi, probabil, că se mai poate salva şi România ar avea un rol important în această perioadă", a adăugat liderul UDMR.

Referindu-se la ceremonia de la Ateneul Român, Kelemen Hunor a spus că nu poate să comenteze lipsa preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea, dar a spus că, probabil, "era loc de o pregătire mai bună şi din punct de vedere diplomatic, protocolar".

"Nu vreau să comentez pentru că habar nu am ce program are Liviu Dragnea. Aici lucrurile pot fi văzute din diferite perspective, dar, cum eu nu ştiu programul, nu vreau să comentez, nu am informaţiile necesare. Dacă era în ţară sau nu era. Pentru mine nu este extrem de important. (...)Foarte târziu am primit invitaţiile, cu 48 de ore înainte. Până atunci, noi nu ştiam că suntem sau nu suntem invitaţi, eu vorbesc de ceilalţi lideri. În ultima seară au fost nişte intervenţii şi de la Guvern să venim, dar eu am spus: dacă ieri aţi trimis invitaţia, eu sunt plecat din ţară, eu ce pot să fac în acest moment? Nu ştiu, organizatorii... aici au fost câteva probleme, dincolo de absenţa lui Liviu Dragnea. Probabil era loc de o pregătire mai bună şi din punct de vedere diplomatic, protocolar, atâta pot să vă spun. Cred că acolo puteau să fie mai atenţi cei care au organizat şi cei care au repartizat locurile, dar nu cred că România nu are capacitatea diplomatică şi protocolară pentru a organiza un eveniment', a mai spus Kelemen Hunor.

AGERPRES